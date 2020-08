Svaret er klart, og rygtet bliver fejet kraftigt af vejen.

Nej.

Sådan siger Jakob Fuglsang til opfordringen fra cykellegenden Sean Kelly, der mener, at han bør stille til start ved årets Tour de France.

Ifølge flere bør danskeren køre Tour de France i stedet for Giro d'Italia, da flere forhåndsfavoritter til det franske etapeløb har meldt fra, hvilket kunne skabe muligheder for Jakob Fuglsang.

35-årige Jakob Fuglsang på træningstur på Col de Braus inden genstarten på 2020-sæsonen. Fuglsang bliver B.T.s ekspert under Tour de France. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere 35-årige Jakob Fuglsang på træningstur på Col de Braus inden genstarten på 2020-sæsonen. Fuglsang bliver B.T.s ekspert under Tour de France. Foto: Simon Baungård Thomsen

»Nej. Det er blevet sagt lidt i sjov, at det kunne være, at man skulle stille op, for nu ser feltet i Giroen ud til at blive rigtig stærkt. Men det ændrer ikke på mine planer,« siger Jakob Fuglsang, der vil være ekspert på B.T. under Tour de France.

»Det passer mig godt at have en pause nu i stedet for at skulle klø på, og jeg er egentlig glad for, at jeg ikke skal i gang med Touren om kort tid.«

Man skal ikke lede længe på det sociale medie Twitter, inden man støder på opslag, der opfordrer Fuglsang til at lave om i sine planer.

Her er et udpluk:

'Ville ønske, at Fuglsang skulle køre Touren.'

'Fuglsang ville være storfavorit til Touren, hvis han ændrede kalender nu.'

'Ta' formen med til Touren. Ændr i dit program. Der kommer aldrig en større chance for et topresultat i Touren.'

Tour de France varer fra 29. august til 20. september, mens Jakob Fuglsang planmæssigt skal køre Giro d'Italia fra 3. til 25. oktober.