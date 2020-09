Et eller andet sted i en afkrog af Jakobs Fuglsangs hjerne er der stadig en drøm om at vinde et løb, der indtil videre har skænket ham uheld og nedture.

For selv om Jakob Fuglsang er blevet 35 år og følger Tour de France fra sidelinjen som B.T.-ekspert i år, har han ikke givet op på at vinde verdens største cykelløb en dag.

Noget er dog ændret.

»Jeg har ikke opgivet det og håber at komme tilbage til Touren,« siger Jakob Fuglsang til B.T.

Jakob Fuglsang deler sin store erfaring og ekspertise med B.T.s læsere under Touren.

»Men drømmen og håbet om at vinde Touren er nok mindre nu end tidligere. Det skyldes to ting: At jeg har haft succes i andre typer løb, men også fordi, at jeg ikke har haft særlig meget succes eller tur i den til Tour de France.«

Især i fjor havde Astana-rytteren enorme ambitioner til det prestigefyldte løb.

Igen endte det dog med en nedtur, da Jakob Fuglsang måtte udgå af løbet.

»Du bliver træt af det på et tidspunkt og får nok,« fortæller den danske cykelstjerne, der sætter pris på ikke at skulle køre Tour de France i år for første gang siden 2012.

»Så koncentrerer man sig om noget andet, fordi man har prøvet og givet, hvad man kunne. Og så må det være det.«

Men efter en pause sker det igen. Man får mod på mere.

»Jeg håber på at have et par gode år i mig og komme tilbage til Touren. Jeg vil forsøge igen, men det er ikke overskriften på min karriere, hvis ikke jeg vinder Touren. Overhovedet ikke.«

Det er først de senere år, at Jakob Fuglsang er blomstret op og for alvor har pyntet sit cv med prestigefyldte titler. Først med OL-sølv i Rio i 2016 og siden med store resultater som sejre i Liège-Bastogne-Liège, Lombardiet Rundt og Critérium du Dauphiné.

Jeg synes ikke, at klassikere udelukker en Grand Tour-sejr. Jakob Fuglsang om Tour-drømmen

Selvvom de store titler lod vente på sig for Jakob Fuglsang, mener han ikke, at han har satset på de forkerte ting i løbet af karrieren.

»Jeg tror mere, at det handler om den erfaring, som jeg har fået over årene. Jeg har fundet ud af, hvad der fungerer for mig, og det har gjort den store forskel.«

Fortryder du at have satset så meget på Tour de France?

»Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes ikke, at klassikere udelukker en Grand Tour-sejr. Måske har jeg haft for dårlig sæsonplanlægning og ikke fokuseret nok på, hvilke løb der var mine egentlige mål. Mit løbsprogram har ikke altid været konkret nok i forhold til de største mål, og hvordan jeg skulle nå derhen,« siger Jakob Fuglsang.