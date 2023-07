Sidste år tog Magnus Cort samtlige danske Tour de France-fans med storm.

Og nu vækker den danske EF Education-Easypost-stjerne endnu en gang opsigt med sin frække charme.

Kort før dagens etapestart i Bilbao lagde Cort nemlig et billede på sin private Instagram - og her fik én særlig detalje Corts følgere til at knække sammen af grin.

For blandt cykelsko, trikot og EF-gear, som Cort skulle iføre sig inden etapen, ja, der lå simpelthen ... et par trusser.

Magnus Corts billede har fået over 12.000 likes og flere af Corts følgere har budt ind med kommentarer.

Pelle Hvenegaard sender tre emojier, der græder af grin, og ønsker Cort god tur, mens overborgmester i København, Sophie Hæstorp, skriver:

"Lækkert undertøj!"

Sidste år gik Cort også viralt, da han i B.T.s spalter fortalte, at han efter en etapesejr sender en video til sine venner, hvor han laver 'helikopteren'.

Men skulle han snuppe sejren, så bliver der næppe brug for trusserne.

