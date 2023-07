Jonas Vingegaard var decideret forvirret, da han efter søndagens Tour-etape blev konfronteret med sin danske kollegas 'svinestreg-teori'.

Det endte med endnu en hidsig duel mellem Tourens to store favoritter, Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, og deres respektive hold, Jumbo-Visma og UAE.

Lidl-Trek-danskeren Mattias Skjelmose overværede armlægningen på tætteste hold, og han vurderer, at der på et tidspunkt var dårlig stemning

»Jeg tror, Jumbo lavede en svinestreg, da Pogacar stoppede for at pisse. Der blev i hvert fald sat usædvanligt op for tempoet på en bakke, så der er gnidninger mellem holdene, tror jeg, « sagde Skelmose til TV2 efter etapen.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den teori forstod Jonas Vingegaard intet af.

»Øøh. Nej, overhovedet ikke. Det er en stor overraskelse for mig.«

»Jeg ved ikke engang hvor eller hvornår eller hvordan. Så det har jeg ingen anelse om,« lød det fra den danske Tour-vinder.

UAE's team manager, Mauro Gianetti, var også et stort spørgsmålstegn, da B.T. spurgte ham til sagen.

»Det er ikke noget, jeg lagde mærke til, jeg så ikke hele etapen. Det var ikke noget jeg så.«