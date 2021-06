Første etape af Tour de France udviklede sig til en grim, grim en af slagsen.

Rigtig mange ryttere styrtede og måtte en tur i asfalten: Først fordi en tilskuer forårsagede et voldsomt massestyrt, og dernæst da en Astana-rytter røg af cyklen og skabte en dominoreaktion gennem feltet.

Danske Casper Pedersen var også en af dem, der smadrede i jorden. Godt nok var det under et helt tredje styrt, men den danske DSM-rytter var hårdt medtaget, da B.T. mødte ham inden starten på anden etape.

Du kan se videoen, hvor Casper Pedersen viser sine voldsomme skader øverst i artiklen. De kommer cirka 1,5 minut inden i klippet.

Casper Pedersen kom slemt til skade på Tourens første etape. Foto: Frederik Gernigon

»Det var en træls dag i går,« siger Casper Pedersen.

»Det var nogle grimme og store styrt, hvor nærmest 20-30-40 mand var involveret. Det var hektisk, det er sådan nogle dage, hvor man tænker, at det ikke er særlig fedt at være cykelrytter på grund af de skader, man selv får. Men også at man ser ens gode kammerater ryge ned.«

Under interviewet var han ikke bleg for at vise de mange skader frem.

»Jeg har fået noget af et blåt øje her, og så har jeg fået et godt hak i hagen,« fortalte den 25-årige rytter.

Rigtig mange ryttere røg i asfalten under første etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Så har jeg revet mine fingre lidt op her. Men det, der gør mest ondt, er min skulder. Der var umiddelbart ikke noget brækket, men jeg har fået et ordentligt slag, så jeg kan nærmest ikke løfte den.«

Søndag er der en ting, der gælder for Team DSM-danskeren: at komme i mål.

»Jeg bliver nødt til at sidde ned, når jeg træder. Det er egentlig det, jeg er mest nervøs for i forhold til at komme igennem. Det bliver en udfordring bare at komme igennem i dag.«

Søndag skal feltet ud på 183,5 kilometer i kuperet terræn med start i Perros-Guirec og slut ved Mûr-de-Bretagne.