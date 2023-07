Mandag skulle Jonas Vingegaard fra Frankrig til Holland, men det var ikke de eneste lande, han besøgte.

Den danske Tour de France-vinder var nemlig også et smut forbi Belgien.

Her besøgte han holdkammeraten Wout van Aert, som udgik efter 17. etape, da han skulle haste hjem til sin gravide hustru, der fødte dagen efter, Van Aert tog hjem.

Men selvom Van Aert ikke nåede gennemføre årets Tour de France, var Jumbo-Visma-rytteren bestemt ikke glemt.

If you pass Belgium there s only one extra stop to make!

Det gjorde Jonas Vingegaard helt klart, da han mandag tog forbi Belgien for at give en helt særlig gave til stjernerytterens børn: Nemlig en gul førertrøje.

»Det var dejligt at se Wout igen og lige hurtigt høre, hvordan det gik. De er lige blevet forældre, så jeg ville lige høre, hvordan det gik, og det var dejligt,« sagde Vingegaard til TV 2 Sport efter mandagens showløb i hollandske Boxmeer.

Heller ikke da Vingegaard og resten af Jumbo-Visma var på podiet søndag, var Van Aert glemt.

Da holdet betrådte cykelsportens mest prestigefulde podie med resten af holdet, havde danskeren nemlig et rygnummer med nummer seks i hånden.

Wout van Aerts nummer.

»Vi er et hold. Vi er intet uden den ene, men vi jo skulle fortsætte uden ham,« fortalte Jonas Vingegaard til pressen efter karrierens anden gule kroning.

Onsdag kommer Vingegaard til Danmark, hvor han skal fejres på Rådhuspladsen og i Tivoli.

