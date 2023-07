Alt skal gå galt, hvis ikke vi kan fejre endnu en dansk Tour de France-sejr søndag i Paris.

Og derfor er også lagt store planer for Jonas Vingegaard.

Tourhelten og de øvrige danske ryttere bliver nemlig fejret i Tivoli onsdag. Det bekræfter Tivoli i en pressemeddelelse.

»Jonas Vingegaard har for anden gang cyklet sig ind i alles hjerter og har føjet endnu et kapitel til dansk sportshistorie med en gentagelse af en af de allerstørste danske sportspræstationer. Det bliver fejret i Tivoli, der har arrangeret en hyldest,« skriver Tivoli.

Masser opbakning til Tour-rytterne i Tivoli for et år siden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Masser opbakning til Tour-rytterne i Tivoli for et år siden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Jonas Vingegaard, hustruen, Trine Marie Hansen, og datteren, Frida, ankommer til Tivoli omkring klokken 16 med de andre danske Tour-ryttere.

Her vil de køre gennem forlystelseshaven op til scenen, hvor de vil blive mødt af TV 2-værten Stine Bjerre.

»Der skrives sport- og Danmarkshistorie i disse dage, og jeg er stolt – og glæder mig virkelig meget begge til at bidrage til folkefesten med Jonas Vingegaard i centrum. Det bliver en fest for dem, som møder op på Plænen, og alle de andre ude ved skærmene i stuerne,« siger Stine Bjerre.

Efterfølgende vil Scarlet Pleasure optræde, og alle opfordres til at komme i god tid.

Trine Marie Hansen og parrets datter, Frida, kommer også i Tivoli. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Trine Marie Hansen og parrets datter, Frida, kommer også i Tivoli. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Der er almindelig entre og adgang efter først-til-mølle-princippet, og ti procent af entreindtægterne doneres til Børns Vilkår og BørneTelefonen.

Der bliver sendt live fra fejringen på storskærm, så alle gæster også kan tage del i fejringen under besøget på Københavns Rådhus.

Fejringen forventes at slutte cirka 17.30.