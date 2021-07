Hele Frankrig er vant til at se hendes ansigt på tv og lytte til hendes stemme under Tour de France.

Men i år blev det et nej, da den populære tv-personlighed og tidligere cykelrytter Marion Rousse blev tilbudt at dække verdens største cykelløb.

For præcis en måned siden, 14. juni, blev hun og superstjernen Julian Alaphilippe forældre til sønnen Nino, og derfor er hun ikke at finde i sin vante rolle hos France Télévisions.

Den franske tv-darling kan bare ikke slippe Tour de France uden videre, og derfor har hun fundet en alternativ og helt særlig måde at følge løbet – og sin kæreste – på.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Marion Rousse (@rousse_marion)

'Første road trip, hvor jeg følger Tour de France. Jeg må bare sige, at jeg elsker den sport,' skriver Marion Rousse i et opslag på Instagram.

Den 29-årige Marion Rousse mandsopdækker cykelfeltet i en autocamper sammen med sin far – og altså lille Nino – der under en måned efter fødslen får cykelsporten ind med modermælken.

'Jeg kan ikke vente med at genoptage kommenteringen, men lige nu nyder vi det hele med min lille koala,' skriver hun også med hentydning til den nyfødte søn.

Marion Rousse er på plads langs vejene, men opslag og stories på hendes Instagram-profil afslører også, at hun finder vej til den såkaldte village, der sættes op ved alle startbyerne.

Den franske verdensmester, Julian Alaphilippe, fik fornemt besøg inden tirsdagens etapestart i Andorra. Her var hans kæreste, Marion Rousse, fransk tv-personlighed og tidligere cykelrytter, mødt op. Det blev også til et hurtigt kys. Et lille brud på den ellers hermetisk lukkede Tour-boble. Foto: Rasmus Rask Vendelbjerg Vis mere Den franske verdensmester, Julian Alaphilippe, fik fornemt besøg inden tirsdagens etapestart i Andorra. Her var hans kæreste, Marion Rousse, fransk tv-personlighed og tidligere cykelrytter, mødt op. Det blev også til et hurtigt kys. Et lille brud på den ellers hermetisk lukkede Tour-boble. Foto: Rasmus Rask Vendelbjerg

Her har hun og lille Nino mulighed for at hilse på farmand, Julian Alaphilippe, der kører Tour de France for storholdet Deceuninck-Quick-Step.

Den franske verdensmester vandt i øvrigt løbets første etape og kørte sig i den gule trøje. Her sendte han en hilsen til den nyfødte Nino, da han kørte alene over målstregen.

Mation Rousse har arbejdet for France Télévisions (der svarer til DR i Danmark, red.) siden 2017. Hun stoppede selv sin karriere som cykelrytter i 2015.

Et af hendes største resultater var at blive fransk mester i linjeløb i 2012.

Selvom hun ikke kommenterer Tour de France i år, ser det ud til, at hun skal kommentere cyklingen ved OL i Tokyo 24., 25. og 28. juli for France Télévisions. Det sker dog fra en kommentatorboks i Paris.