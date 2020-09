»Jeg kan stadigvæk ikke høre på det ene øre.«

Brian Holm har taget sin del af styrtene som professionel cykelrytter, hvis man spørger ham selv. Og det har hans gode ven og tidligere holdkammerat Jesper Skibby også.

Begge er i løbet af deres karriere kommet alvorligt til skade på grund af styrt. Det fortæller de om i videoen, som du kan se øverst.

B.T. har allieret sig med de to tidligere ryttere, der hver dag under Tour de France fortæller historier fra de gode gamle dage og om vilde fester, om cykelsportens største divaer, tidligere holdkammerater og meget meget mere.

For eksempel har både Holm og Skibby fået kraniebrud og ligget i koma som konsekvensen af et styrt.

For Jesper Skibby skete det under Tirreno-Adriatico i 1993 i et dramatisk styrt, som Brian Holm sad og fulgte med i i fjernsynet.

»Dit (styrt, red.), det har nok været i tv. Det har det jo været. Jeg kan huske, at jeg så det dernede. Dit hoved var ligesom en basketbold, og man tænkte 'Av, av, av!'. Uden hjelm på,« fortæller Brian Holm om Skibbys styrt.

Den tidligere TVM-rytter fik besøg af netop Brian Holm og den tidligere rytter Jack Arvid, da han efterfølgende lå indlagt på hospitalet.