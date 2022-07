Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Førertrøjen er gul, men Tourens samvittighed er grøn. Sådan da.

Verdens største cykelløb har i de seneste år satset benhårdt på at blive lige så klimavenlig, som en cykeltur bør være.

»I mere end ti år har Tour de France arbejdet på resolut at blive en mere og mere bæredygtig organisation,« som Tour-arrangøren ASO formulerer det i den officielle roadbook.

Der er lavet deciderede skraldezoner, hvor rytterne fem til otte gange pr. etape kan smide deres affald og dunke.

Der blev brugt diesel på at fragte Tourens el-biler fra Danmark til Frankrig. Vis mere Der blev brugt diesel på at fragte Tourens el-biler fra Danmark til Frankrig.

Arrangørerne har indført 64 beskyttede områder i naturen, hvor tv-helikopterne eksempelvis ikke må flyve, så floraen og faunaen forbliver uforstyrret.

Og så er der køretøjerne: Tour de Frances røde flåde af Skoda-biler. Samtlige modeller er for længst forsynet med alternativer til den klassiske forbrændingsmotor.

Men nu er et afslørende billede fra Tourens besøg i Danmark med til at forurene det økologiske udtryk.

Her ses det tydeligt, at den eldrevne Skoda Enyaq-bil – som blandt andet løbschef Christian Prudhomme bruger som rullende kontor under etaperne – bliver læsset i en lastbil.

Kulturborgmester i København, Mia Nyegaard, og Tour de France-løbschef Christian Prudhomme ved åbningen af Tourens pressecenter i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kulturborgmester i København, Mia Nyegaard, og Tour de France-løbschef Christian Prudhomme ved åbningen af Tourens pressecenter i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen

En lastbil, der - propfyldt med diesel - er på vej til at køre de knap 1.000 kilometer fra Sønderborg til den nordfranske kystby Dunkerque efter Tourens tredje etape i Danmark.

B.T. har konfronteret Christian Prudhomme med billedet.

For hvorfor brugte elbilerne ikke den indlagte transportdag, der var mellem de danske og franske etaper, til i ro og mag at tage køreturen – på grøn energi?

Ifølge Tour-chefen handler det ganske enkelt om, at der endnu ikke er gode nok muligheder for at lade bilerne op.

Tour de France i Danmark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tour de France i Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

»Den dag, der er nok lademuligheder til, at vi kan oplade bilerne, så gør vi det. Det er meget enkelt – der er ikke nok opladning,« siger Christian Prudhomme og fortsætter:

»Hvis vi vil have, at bilerne kører, når vi virkelig har brug for det, er vi nødt til at transportere dem. Sandheden bag el er jo, at man skal have ladestationer.«

B.T. har efterfølgende undersøgt ruten fra Sønderborg til Dunkerque. Her er mindst 20 steder at oplader elbiler – inklusive flere såkaldte superchargers.

Og måske er svaret da også, at det i virkeligheden handler om … komfort.

»Vi vil gerne gå mod en grønnere virkelighed, men man bliver også nødt til at genoplade. Det er lidt længere og mindre nemt end med en benzintank,« siger Christian Prudhomme.

Tour-chefen var i øvrigt ikke med i lastbilen, der transporterede den spritnye Skoda-model til Danmark.

Sammen med resten af ASOs entourage, tog han den korte flyvetur fra Sønderborg til Nordfrankrig.

SE TOUR-CHEF CHRISTIAN PRUDHOMME BLIVE KONFRONTERET MED BILLEDET ØVERST I ARTIKLEN.