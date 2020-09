Egan Bernal er færdig i dette års Tour de France.

Den 23-årige colombianer, der vandt Touren sidste år, har valgt at trække sig før onsdagens 17. etape.

Det skriver Team Ineos i en pressemeddelelse.

»Vi har taget beslutningen for Egans eget bedste. Egan er en sand mester, der elsker at konkurrere, men han er også en ung rytter med mange Tour-deltagelser foran sig,« lyder begrundelsen blandt andet fra Team Ineos-chefen Sir Dave Brailsford.

Team Ineos rider Colombia's Egan Bernal (R) climbs the Grand Colombier pass behind the leader's group during the 15th stage of the 107th edition of the Tour de France cycling race, 175 km between Lyon and Grand Colombier, on September 13, 2020. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Team Ineos rider Colombia's Egan Bernal (R) climbs the Grand Colombier pass behind the leader's group during the 15th stage of the 107th edition of the Tour de France cycling race, 175 km between Lyon and Grand Colombier, on September 13, 2020. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Og hovedpersonen selv er selvfølgelig ærgerlig over, at han ikke når hele vejen til Paris.

»Dette er åbenlyst ikke den måde, jeg ønskede, at Tour de France skulle slutte på for mit vedkommende, men jeg er enig i, at det er den rigtige beslutning for mig efter omstændighederne,« siger Egan Bernal og tilføjer:

»Jeg har den største respekt for løbet, og jeg glæder mig allerede til at komme tilbage i de kommende år.«

Dermed bliver der nu sat punktum for et mareridt af et Tour de France-forsvar for Bernal, der slet ikke har formået at ramme samme gode form som sidste år.

Det har da også været til at få øje på i klassementet, hvor colombianeren - før han trak sig - lå på en beskeden 16. plads.