Han gør det med et smil, med et glimt i øjet. Som om det hele er en leg.

Når kameraet panorerer forbi ham, gør han alt for at give tilbage. Han kan ikke lade være.

Når koncentrationen stiger i feltet inden en alvorlig stigning på ruten, kan man se ham smile, udstråle overskud, måske joke med en holdkammerat.

Men lad dig ikke narre. For han er en verdensstjerne med et dræberinstinkt uden lige. Alligevel er smilet på mange måder hans vej til succes.

Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Foto: THOMAS SAMSON

Siden sit komet-indtog på cyklingens allerstørste scene, Tour de France, har den 23-årige slovener Tadej Pogacar siddet på tronen.

Han skrev historie i 2020 i sin første deltagelse i løbet. Her blev han som 21-årig den næstyngste vinder af Tour de France nogensinde, da han satte sin landsmand og sit forbillede Primoz Rogliz på plads på en dramatisk enkeltstart på næstsidste etape.

Godt nok endte Pogacar – eller 'Pogi' – på podiet ved Vuelta a Espana året forinden, men for mange var han totalt ukendt. Ud af det blå var han blevet et fænomen.

Et fænomen, der året efter igen vandt Tour de France komfortabelt foran debutanten Jonas Vingegaard. Nu kæmper de igen side om side med dansk føring.

Det vidste du (måske) ikke om Tadej Pogacar Han danner til daglig par med sin forlovede Urska Zigart, der også er professionel cykelrytter.

Ligesom mange andre sportsstjerner er han flyttet til Monaco, hvor han tilbringer det meste af sin tid.

Ud over to Tour de France-triumfer har han vundet bjergtrøjen og ungdomstrøjen to gange samt hele otte Tour de France-etaper.

Før cykling blev hans passion, spillede han fodbold i den lokale klub NK Komenda.

Den legendariske belgiske cykelrytter Eddy Merckx, der dominerede Tour de France med fem sejre, har givet sit eget øgenavn ‘Kannibalen’ videre til Pogacar. Merckx fik tilnavnet for sin vanvittige vindervilje.

Pogacar er ud af en søskendeflok på i alt fire børn.

Men hvem er Tadej Pogacar egentlig?

I hjemlandet Slovenien er der ingen tvivl om, at han er en stjerne. Helt på niveau med NBA-stjernen Luka Doncic, der har masser af fans i det sportsgale land. Sidste sommer blev Pogacar-sandwichen endda lanceret i kølvandet på hans gennembrud.

Ikke meget tydede på, at det skulle blive tilfældet, da han kom til verden i 1998 i den lille slovenske by Komenda 22 kilometer nord for landets hovedstad Ljubljana.

Pogacar er slået igennem kommercielt i hjemlandet. Vis mere Pogacar er slået igennem kommercielt i hjemlandet.

Blandt de 5.000 indbyggere var Pogacar blot én af mange drenge, der fik tiden til at gå med sport og venner. Først var det fodbold, siden blev det cykling for lille Tadej, der allerede som ung satte de ældre drenge til vægs på landevejen. Moren, Marjata, var fransklærer, mens faren, Mirko, arbejdede som ansat ved en møbelfabrik. Et stille og roligt liv fyldt med familie, kærlighed og en passion for cykling.

Men det ukomplicerede liv er måske også en af årsagerne til, at landsmanden Primoz Roglic er mere elsket i Slovenien end Pogacar.

Det mener journalist Kate Wagner, der over flere omgange har rejst til Slovenien for at blive klogere på Pogacar, mens hun har beskrevet krydsfeltet mellem Slovenien og cykelsport.

Roglics baggrund som skihopper i det vintersportsglade land spiller en markant rolle.

»Pogacar er ikke lige så populær som Roglic, fordi hans historie virker lidt for simpel. Roglic er en slags ‘working class hero’, og Tadej er bare en dreng, der aldrig har lidt,« siger hun til B.T. fra Frankrig, hvor hun følger løbet.

Det kan dog ændre sig nu, mener hun, mens Pogacar kæmper mod Jonas Vingegaard.



»Jeg synes virkelig, det har hjulpet hans omdømme, at han nu jagter Tour-sejren fra baghjul. Det gør ham mere kompliceret. Nu når han reelt kan tabe, har det grebet opmærksomheden,« siger hun.

Det kan måske være forkert at sige, at Pogacar er kommet ud af ingenting. For talentet og udviklingen var der også som junior og U23-rytter.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Men med cykelsportens parallelløb med doping gennem tiderne kom spørgsmålene også, i takt med at han satte rekord på rekord op ad de stejle, franske stigninger. Ingen kunne følge ham.

Især under Tour de France sidste år, hvor Pogacar blev grillet og grillet. Igen og igen.

For hvordan kan en så lille cykelsportsnation som Slovenien mønstre ikke én, men to verdensstjerner i form af Pogacar og Roglic?



Og hvad med den tysk-østrigske Operation Aderlass, der viste bloddoping-tråde ind i slovensk cykling?

Læg dertil, at Pogacars hold, UAE, har Mauro Gianetti og Joxean Matxín Fernandez i staben. Begge var en del af det skandaleramte Saunier Duval, der trak sig fra Tour de France i 2008 efter Richardo Riccos positive test.

Alle de ingredienser kan skabe grobund for konspirationer. Men Pogacar og for den sags skyld Roglic har aldrig været i nærheden af en dopinganklage.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Pogacar har da heller ikke virket særlig påvirket af de mange spørgsmål, han har fået. Det er stadig en leg for den unge slovener. Og så længe han har det sjovt, smiler han videre.

»Han er ret cool og meget afslappet. Ukompliceret på en måde. Men for ham vil denne udgave af Tour de France blive en test af netop det. Jeg tror, vi kommer til at se ham udvikle sin personlighed på en interessant måde, men jeg tror ikke, han ændrer sig meget,« siger Wagner.

Så hold du bare øje med kameraet, mens Tour-feltet stryger igennem Frankrig under årets sidste etaper.

For chancen er, at Pogacar igen stjæler al fokus.