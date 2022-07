Lyt til artiklen

Burde Primoz Roglic være blevet i Tour de France, så han kunne hjælpe Jonas Vingegaard?

Det spørgsmål har mange cykelinteresserede stillet sig over de seneste dage, efter Roglic inden søndagens etape meldte ud, at han trækker sig fra løbet på grund af skaderne fra sit styrt på brostenene på femte etape.

»For at sikre at mine skader heler ordentligt, har vi besluttet, at jeg ikke stiller til start i dag,« lød det fra den slovenske Jumbo-Visma-stjerne, som var udset som en af Jonas Vingegaards fremmeste hjælpere i jagten på at holde den gule trøje frem til Paris.

En af de største kritikere af Roglics valg er den skotske cykeljournalist – og tidligere vinder af bjergtrøjen i Tour de France – Philippa York, som har kaldt Roglics valg bizart.

Nu forsvarer Jumbo-Vismas sportsdirektør, Frans Maassen, beslutningen om at trække Roglic ud af løbet. Det gør han over for B.T.

Der har været noget kritik af Roglics beslutning om at stoppe. Hvad siger du til det?

»Primoz er en stor mester, og efter hans styrt kæmpede han hver dag for at komme tilbage på sit niveau, men det kom han ikke. Vi håbede, at han ville blive bedre og bedre, men han gik ned i niveau.«

»Vi har også et ansvar, og til sidst besluttede vi at tage ham ud. På det tidspunkt vidste vi ikke, at Kruijswijk ville ryge ud, og det er en endnu større skam. Men sådan er cykling,« siger Maassen, der altså i søndags – kort efter Roglics exit – uventet mistede endnu en af Vingegaards hjælpere i form af Steven Kruijswijk.

Var det mentalt svært for Primoz, at han fik en rolle som hjælper for Jonas?

»Nej, han er som en far for Jonas. Han var den første til at sige, at Jonas kan vinde Touren. Han har hjulpet Jonas meget. De er gode venner, og jeg er sikker på, at det fortsætter sådan.«

Dette er selvfølgelig spekulativt, men ville I have taget Roglic ud af løbet, hvis I havde vidst, at Kruijswijk også ville udgå?

»Det spørgsmål kan jeg ikke svare på. Vi tog beslutningen, og det er sket. Nu er vi glade for, at vi har Wout Van Aert, der tæller for tre. Han kommer til at gøre arbejdet, som andre ville have gjort.«

»Roglic kæmpede i ti dage og hans exit kunne være sket fire dage før. Vi prøver altid at motivere ham og give ham tro på, at det ville blive bedre, men det gik bare den forkerte vej.«

»Det blev værre hver dag. Sådan er det, og det var derfor, vi tog beslutningen. Vi tog valget sammen, og det var noget, vi havde set komme, for vi talte om det et par dage inden,« lyder det fra Jumbo-Visma-bossen.

