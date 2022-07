Lyt til artiklen

Storskærme, cykelsnak, fransk kultur, musik og mad.

Der er lagt op til gul folkefest, når første etape af Tour de France ruller gennem Københavns gader 1. juli. Vi giver dig overblikket over de forskellige Tour de France-hotspots i København.

Mærsk Tårnet og Panum

Her kan du se rytterne køre forbi på deres 13,2 kilometer lange enkeltstartstur fra første parket på forpladsen foran Mærsk Tårnet . Der vil være storskærm, streetfood, dj, salg af øl og vand, graffitikunst og cykelnørderi på forpladsen.

Fredag 1. juli klokken 13- 20, Blegdamsvej 3, 2200 København N. Gratis adgang.

Tour de France-fest på havnen

På Nordre Toldbod er der udsigt til cykelrytterne, når de kører forbi Den Lille Havfrue langs Langelinie, og ruten drejer og snørkler sig langs Kastellet. Ifølge By & Havn, der står bag arrangementet, er placeringen interessant, fordi ruten snævrer ind og bliver mere teknisk vanskelig for rytterne efter cirka ni kilometer ad brede veje med få sving.

Fredag 1. juli fra klokken 13, Nordre Toldbod, 1263 København K. Gratis.

Jarmers Plads

Pladsen er indrettet med 'ægte' Tour de France-stemning: Solsikkemark og udendørs lounge med storskærm. Derudover bydes der på franske crêpes.

Lørdag 2. juli klokken 9-17, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Gratis adgang.

Her er de danske etaper Fredag 1. juli

København-København (enkeltstart, 13 km) 16.00-19.10

Se detaljer Lørdag 2. juli

Roskilde-Nyborg (202 km) 12.15-17.10

Roskilde > Lejre > Holbæk > Kalundborg > Nyborg

Se detaljer Søndag 3. juli

Vejle-Sønderborg (182 km) 13.05-17.25

Vejle > Kolding > Christiansfeld > Haderslev > Aabenraa > Sønderborg

Se detaljer

Den officielle Fanpark på Kongens Nytorv

Her vil der være mulighed for at se 1. etape på storskærm – men man kan også dreje hovedet og se rytterne køre forbi i forbindelse med den 13,2 kilometer lange enkeltstart. Dagene vil blandt andet byde på musikalske indslag, franske specialiteter og en 'chill zone'.

Fredag 1. juli klokken 09-20. Kongens Nytorv, 1050 København K. Gratis adgang.

Cykelfestivalen Festivélo i Fælledparken

Cykelfestivalen FestiVélo åbner i Fælledparken og byder på en lang række aktiviteter for alle aldre. Der er blandt andet BørneTour, byens største storskærm, talks, koncerter, superbike-event og dertil et bredt udvalg af mad og drikkevarer.

Fredag 1. juli klokken 12-22 og lørdag 2. juli klokken 09-22. Edel Sauntes Allé 5, 7, 2100 København. Gratis adgang.

Gul cykelfest på Seaside

Hos Seaside garanterer de, at det vil boble af cykelstemning fra deres terrasse, hvorfra der er direkte udsyn til live stream af studiet på storskærm, så du kan følge med i etapen undervejs. Efter løbet vil der være koncert og 'after party' med DJs.

Fredag 1. juli klokken 10-02. Nordre Toldbod 18-24, 1259 København. Kan bookes her.

Deerest fejrer Touren med gule jakkesæt

Jakkesætspecialisten Deerest Copenhagen står klar med burgere, drinks og storskærm i butikken, så man kan holde øje med, hvornår man skal hen på ruten og heppe på danskerne. Butikkens personale vil naturligvis være iført det specialdesignede gule jakkesæt i ren, italiensk uld, som brandet har fået specialdesignet til Tour-starten i Danmark.

Fredag 1. juli klokken 10-19. Esplanaden 5, 1263 København. Gratis.

Tour de France Fest Folkekirken

Folkekirken byder på en dansk/fransk fest, med musik, boder, happenings og overraskelser. Der vil være liveoptræden hver time, og i løbet af dagen vil man kunne købe franskinspireret mad og drikkevarer.

Fredag 1. juli. Østerbrogade 59, 2100, København Ø. Gratis.

Fanzone på Søren Kirkegaards Plads

Under Touren bliver Søren Kierkegaards Plads ved havnefronten forvandlet til et fanspot med storskærm, forskellige events og kulturaktiviteter.

Fredag 1. juli klokken 10-20, lørdag 2. juli klokken 09-18, søndag 3. juli klokken 13-18. Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K. Gratis.