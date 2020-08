Lige om lidt går starten til verdens største cykelløb, når dette års udgave af Tour de France bliver skudt i gang i Nice.

I år har B.T. endnu en gang allieret sig med den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang.

For selv om den danske cykelstjerne ikke selv skal køre Frankrig tyndt i år, så kommer han alligevel helt tæt på Touren, når han folder sig ud i B.T.s spalter, på bt.dk og i B.T.s app.

Jakob Fuglsang er nemlig B.T.s Tour-ekspert til 2020-udgaven af Tour de France, og han tager dig med helt tæt på løbet i både klummer, analyser og ikke mindst med et 'Pip fra Fuglen'.

Få et 'Pip fra Fuglen' under Tour de France, når der sker noget vigtigt, som du skal holde øje. Download B.T.s app, så du er klar til Tour de France på bt.dk.

Den danske Astana-rytter er dine øjne og dit filter på Touren, så du ved præcis, hvornår du skal tune ind, når du sidder på arbejde eller i haven. Han kommer til at pippe om alt det meste interessante og epokegørende, der sker i løbet – og som du skal holde lidt ekstra øje med: Danskere i udbrud, favoritter i problemer, store styrt og meget mere. Derudover giver han dig et pip, når etapen starter, og når rytterne rammer de sidste kilometer.

Som bruger af B.T.s app får du en helt særlig service direkte fra Jakob Fuglsang, når han undervejs i det tre uger lange etapeløb sender et pip direkte til dig via B.T.s app.

Har du endnu ikke hentet appen, kan du downloade den til Apple eller android-enheder og få et 'Pip fra Fuglen' hver dag under Tour de France.

Du kan også følge alle etaperne direkte på bt.dk i vores liveblog.