Han står på tærsklen til at skrive historie som Jumbo-Vismas ultimative superstjerne.

Men der er alligevel ét spørgsmål, der bliver ved med at trænge sig på.

For selv om den danske cykelsensation Jonas Vingegaard med al sandsynlighed er på vej til Paris som vinder af Tour de France som holdets helt store stjerne, kommer han nu med en overraskende melding.

En melding om sin hollandske holdkammerat Wout van Aert, som de seneste tre uger endnu en gang har vist prøver på, hvor stort et fænomen han er.

Han kan nemlig både køre bjergetaper, flade etaper, enkeltstarter samt kæmpe med om sejren i spurterne som beviset på noget nær 'den optimale cykelrytter'.

Og derfor blev der da også på torsdagens officielle pressemøde, efter Jonas Vingegaard havde triumferet på Hautacam-bjerget som vinder af 18. etape, givet et svar, der kom som en overraskelse for de mange journalister.

Nemlig om danskerens lederskab en dag ville blive truet af Wout van Aert, som mange peger på som verdens bedste cykelrytter.

»Det må du spørge Merijn Zeeman (sportsdirektør på Jumbo-Visma, red.) om. Wout er en af de bedste ryttere i verden – i al terræn. Men jeg tror ikke, der vil være problemer. For jeg tror ikke, han har ambitionerne om at køre klassement. Og har han? Jamen, så deler vi lederskabet. Det gjorde jeg også i år med Primoz Roglic. Jeg synes, det er bedst at have to ledere,« forklarede Jonas Vingegaard.

Af samme årsag peger den danske Tour-helt da også på torsdagens etape som et eksempel på, hvordan det hollandske storhold får det til at fungere med mere end én stjerne på holdet.

»I dag (torsdag, red.) og på Col du Granon er to gode eksempler på, hvor stærkt det her hold er. Jeg mener, at alle på det her hold er så fantastisk stærke. Jeg er bare heldig med at have så godt et hold bag mig,« lød det fra Jonas Vingegaard, inden han tilføjede:

»Jeg har de bedste ryttere i verden som hjælpere. Wout har også sine egne ambitioner, men ikke kun Wout – alle andre var også meget stærke i dag. Og dem vil jeg gerne takke for den her sejr.«

Jonas Vingegaard satte torsdag så godt som tingene på plads i årets Tour, da han sejrede på det mytiske bjerg Hautacam og dermed udbyggede sin føring i det samlede klassement.

Danskeren har i skrivende stund tre minutter og 26 sekunder ned til den slovenske rival Tadej Pogacar inden de sidste tre etaper.