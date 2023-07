Ét spørgsmål løb med al opmærksomheden på torsdagens pressemøde med Jonas Vingegaard.

Her er 'Touren på bagsædet'-vært Lasse Vøge til stede sammen med en række andre journalister, som i alt får lov at stille omkring syv spørgsmål til danskeren.

»Jeg får lov at lægge ud, og derefter er der kun to spørgsmål. Der er ikke flere, der har lyst til at stille spørgsmål til Vingegaard,« starter Lasse Vøge, som fortæller, at de to spørgsmål udelukkende er negative. Især det ene undrer ham gevaldigt.

»Kan du fortælle os, hvor du træner henne, når du træner højder?« lyder spørgsmålet fra en fransk journalist.

Jonas Vingegaard blev stillet et besynderligt spørgsmål på pressemøde. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard blev stillet et besynderligt spørgsmål på pressemøde. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

Og det kan Vingegaard naturligvis godt svare på, men B.T.s cykelreporter Rasmus Rask, kan slet ikke forstå, hvorfor der ikke er flere spørgsmål til en potentiel Tour de France-vinder.

Men det er ikke det eneste, han sætter spørgsmålstegn ved.

»Det er også en form for afhøring. Hvorfor ikke bare spørge deres pressechef Ard (Bierens, red.), hvis det bare er et faktuelt spørgsmål, du vil have svar på? Det undrer mig,« siger han.

»Man kan jo ikke lade være med at tænke på Michael Rasmussen-sagen, hvor der var tvivl om hans whereabouts. Altså hvor trænede han egentlig? Han mente, at han havde været i Mexico, men der var nogle, der havde set ham træne i Italien,« uddyber Lasse Vøge.

Danskeren svarede prompte på spørgsmålet fra den franske journalist. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Danskeren svarede prompte på spørgsmålet fra den franske journalist. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Disse whereabouts handler om, at rytterne skal opgive, hvor de befinder sig, for at dopingkontrollanter kan tjekke dem uanmeldt.

»Rytterne skal opgive, hvor de er henne i tidsintervaller ned til 60 minutter,« forklarer Rasmus Rask og fortsætter:

»Der har der været noget debat om, at rytterne tager op til steder, hvor man kun kan komme op med en lift, så de på en eller anden måde kan gemme sig. Især hvis man tager et stof, hvor halveringstiden er ultrakort, så man ikke kan opdage det dagen efter.«

Alligevel er Frederik Gernigon på ingen måde glad for den måde, Jonas Vingegaard bliver udspurgt på til pressemødet.

»Det er et decideret ubehageligt spørgsmål,« slår han fast.

Du kan høre hele episoden fra pressemødet i det nyeste afsnit af B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet' lige herunder.