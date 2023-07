Kort inden toppen af Col de Joux Plane blev Tadej Pogacar forhindret i et angreb mod Jonas Vingegaard på grund af tilskuerne.

Motorcyklerne med kameraerne kunne ikke køre længere frem grundet det voldsomme antal af tilskuere, og af den grund kunne Pogacar ikke komme forbi og stoppede med angrebet.

Jonas Vingegaard var selvfølgelig ærgret over, at situationen opstår, men var tilfreds med, at han nuppede flere bonussekunder på Pogacar ved at komme først på toppen:

»Han angreb tidligt og blev stoppet af motorcyklen. Heldigvis kunne jeg slå ham på toppen,« siger Vingegaard om episoden.

Foto: Bernard Papon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bernard Papon/AFP/Ritzau Scanpix

UAE-holdet vil dog ikke gøre noget videre ved episoden, der kunne have skaffet Tadej Pogacar vitale sekunder.

»Det er ikke fodbold med langsomme gengivelser af situationerne. Det her er cykling. I morgen er en ny dag, og vi skal ikke kigge tilbage på problemerne, men i stedet kigge frem mod en ny dag,« siger sports manager for UAE Maxtin Fernandez til B.T.

Jonas Vingegaards holdkammerat Tiesj Benoot var ikke helt tilfreds med tilskuerne i situationen, som flere gange har haft en uheldig hovedrolle under årets Tour.

»Det er klart, at det er ærgerligt, at en rytter, som kører for sejren, bliver blokeret af tilskuerne. Men det var også fedt at køre sådan en stigning,« siger Tiesj Benoot til B.T.

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard endte som nu to og tre på 14. etape, hvor der nu er 10 sekunder fra Vingegaard i gult ned til Pogacar på andenpladsen i klassementet.