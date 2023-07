Det startede allerede forleden.

Men dramaet på Jumbo-Visma er stadig et stort samtaleemne.

Jonas Vingegaard fik kritik fra eget team for ikke at hjælpe sin holdkammerat Wout van Aert i forsøget på at vinde 2. etape.

Og hele sagen bliver også vendt i B.T.s podcast 'Touren på bagsædet' efter mandagens etape.

»I de fem Tour de France, jeg har dækket inden denne her, har jeg aldrig oplevet en dagsorden omkring en dansker, der har været så voldsom i et døgn,« siger paneldeltager Frederik Gernigon og fortsætter:

»Vi har selvfølgelig haft Vingegaard, der har vundet, det er noget for sig, men det her har været så intenst, det har været så anspændt, det har været dagsorden i både Danmark og Belgien. Det er noget, jeg kommer til at huske, for det har simpelthen været et hold, der har sejlet. Jeg tror det er noget, vi vil huske om fem år. Det er jeg ikke i tvivl om,« lyder det fra Frederik Gernigon.

Bjarne Riis, der er Tour-ekspert hos B.T., er langt fra imponeret over Jonas Vingegaards chefer.

Faktisk har han ondt af danskeren efter balladen, der har trukket mange overskrifter, fortæller han i podcasten.

For efter at have beskyttet Jonas Vingegaard, også fra pressen, de sidste to år 'kaster de ham selv for løverne'.

»Hvad bilder de sig ind? Hvor svært har I haft ved at komme i kontakt med Jonas og hans folk de sidste to år? Så kaster de ham under bussen og udstiller ham som en idiot. Hvad fanden bilder de sig ind? Hvad har de tænkt sig? Helt ærligt, de har en af verdens absolut bedste ryttere, der kan vinde Tour de France. Så kaster de ham for løverne,« lyder det fra Bjarne Riis.

