Coronasmitten fortsætter med at brede sig i Schweiz Rundt.

Den næste i rækken til at forlade løbet med corona er den slovakiske rytter Peter Sagan.

Det skriver han på Twitter søndag.

Yesterday, Saturday, after the finish of @tds stage 7, I was given a COVID-19 test by the @TeamTotalEnrg doctor. Unfortunately, it came out positive. I have no symptoms, and I feel well but I have to abandon the race. I thank you for your support and I will keep you posted. pic.twitter.com/5fIiTW3jQd — Peter Sagan (@petosagan) June 19, 2022

'Jeg har ingen symptomer, og jeg har det fint, men jeg er nødt til at forlade løbet', skriver den tidligere tredobbelte verdensmester.

Peter Sagan er med længder den rytter, der har vundet flest etaper i Schweiz Rundts historie. På årets tredje etape tog han sin sejr nummer 18 i løbet.

Men flere bliver det altså ikke til i denne omgang.

Slovakken blev testet efter lørdagens 7. etape og stiller dermed ikke til start på søndagens 8. etape, som samtidig er den sidste i løbet, der for flere ryttere fungerer som forberedelse til Tour de France.

Peter Sagan er langtfra den første, der må forlade Schweiz Rundt på grund af en positiv coronatest.

I omegnen af 50 ryttere har trukket sig, efter at smitten igen har fået fat i cykelfeltet.

Blandt de udgåede ryttere er danskerne Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen fra Team DSM og Johan Price Pejtersen fra Bahrain Victorious.

Schweiz Rundt føres af Sergio Higuita (Bora) inden søndagens afsluttende enkeltstart, hvor Jakob Fuglsang skal forsøge at bevare sin 3.-plads.