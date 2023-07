Jonas Vingegaard havde trods den ene lede stigning efter den anden stort overskud på lørdagens etape.



Det viste særligt én episode, der omtales i B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet'.

»Vingegaard smider ret konsekvent en dunk hver gang, han kører forbi en dansk tilskuer der på Col de Joux Plane,« siger en begejstret Lasse Vøge og slår fast:

»Det er næsten ikke tilfældigt, når det sker så konsekvent.«

Vingegaard viste overskud på Col de Joux Plane. Foto: Bernard Papon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vingegaard viste overskud på Col de Joux Plane. Foto: Bernard Papon/AFP/Ritzau Scanpix

Også Rasmus Rask er begejstret for danskeren.

»Kæmpe overskud. Det siger også bare noget om Vingegaard.«

»Han er næsten for sød, når han på vej op ad den mest lede stigning i Touren, lige finder nogle danskere og giver en drikkedunk til dem.«

Tidspunktet hvor Vingegaard kaster dunken til de danske tilskuere, er – udover at være på den lede Col de Joux Plane – også et tidspunkt, hvor Tadej Pogacar viser frustrationer.

B.T.s Tour-panel er begejstrede. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere B.T.s Tour-panel er begejstrede. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

»Det skete samtidig med, at Pogacar tabte en dunk, han fik, og blev sur, og smed sine handsker,« fortæller Lasse Vøge.

Men det er ikke kun Vingegaards menneskelige evner, der får ros i dagens podcast-afsnit.

Også danskeren præstationer på 14. etape efterlader Rasmus Rask dybt beundret.

»Jeg er så imponeret over ham. Pogacar ligner en udgave af sig selv, der nærmest er blevet dobbelt så god i forhold til sidste år. Han er kommet for at vinde det her Tour de France,« siger han og fortsætter:

»Og at Vingegaard kan følge med ham og endda tjene et sekund i dag, det ser jeg som en kæmpe sejr for Jumbo-Visma og Vingegaard.«

