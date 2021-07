»Jeg tror den sportslige ledelse har fået meget at tænke over.«

Cykelekspert og stifter af cykelpodcasten Veloropa Kim Plesner er ikke i tvivl. Jonas Vingegaard er kommet for at blive i toppen af cykelsporten. Især når Tour de France næste år starter i Danmark.

»Der er ikke nogen tvivl om, at han som minimum bliver sidestillet kaptajn i Tour de France næste år, hvis tingene fortsætter som de har gjort indtil nu, . Jeg kan slet ikke forestille mig andet, efter det han har givet for holdet i år,« lyder det fra Plesner .

»De har den her topkaptajn i Primoz Roglic, som alle løjtnanternehavde indstillet sig på at køre for. De har ligget og kæmpet om, hvem der er den næste i hierarkiet og der har Vingegaard lige pludselig taget et kvantespring.«

Vingegaard er den største danske succes i Touren i mange år. Foto: Pete Goding Vis mere Vingegaard er den største danske succes i Touren i mange år. Foto: Pete Goding

I dette års udgave af Tour de France var Primoz Roglic kaptajn for Jumbo-Visma, men sidste års Tour-toer måtte udgå fra løbet efter et styrt på 3. etape. Herefter blev det Jonas Vingegaard som satte sig i front og nu indtager andenpladsen i det samlede klassement.

»De skal til at gøre op med sig selv, om det er ham den unge dansker eller den knap 10 år ældre slovener man skal satse på i fremtiden. Man kan jo sige, at Roglic også blev nummer to sidste år efter Pogacar og Vingegaard bliver også nummer to efter Pogacar - selvfølgelig med lidt tidsforskel. Men Vingegaard smed også lidt tid i starten for netop at hjælpe Roglic,« fortæller Kim Plesner og fortsætter:

»Jonas Vingegaard skal nu til at kæmpe med Roglic om hvem der skal være kaptajn. Det kan være, at de laver noget næste år, hvor de holder begge inde i kampen så meget som muligt og derfor begge bliver beskyttet ryttere, som man har set Ineos gøre med 3-4 mand i år.«

Næste års Tour de France starter i København den 1. juli og fortsætter de efterfølgende dage til blandt andet Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg.