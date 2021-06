En vild jagt er nået til sin afslutning, da verdens formentlig mest omtalte tilskuer blev fundet.

Kvinden – som forårsagede et massivt styrt i Tour de France-feltet under første etape – er nu blevet fundet af politiet og anholdt.

Det melder den franske radiostation RTL.

45 kilometer fra mål lænede kvinden sig for langt ind på vejen med et stort papskilt med teksten 'Allez Opi-Omi!', som er en hilsen til hendes tyske bedsteforældre. Men 'stuntet' gik ikke som planlagt.

Absolutely disgraceful.. I'd be giving cell time as she has fled the scene and they are trying to locate her...



The roadside fan who caused a giant crash at the Tour de France is to be sued by the event’s organisers.



The woman concerned held up a banner slightly into the road. pic.twitter.com/o1wm2TMAtL — Jacqui (@firebird2610) June 27, 2021

Skiltet ramte Jumbo-Vismas Tony Martin og væltede Tour de France-rytterne som dominobrikker.

Ifølge RTL er kvinden nu tilbageholdt i byen Landerneau, som var målby ved Tourens første etape. Kort efter hændelsen søndag meddelte Tour de France, at man lagde sag an mod den – på det tidspunkt – ukendte tilskuer.

For lige efter styrtet flygtede kvinden fra stedet, og indtil onsdag var hun fuldstændig umulig at finde igen. Men nu er det altså lykkedes med hjælp fra forskellige vidner.

Styrtet betød blandt andet, at Team DSM-rytteren Jasha Sütterlin måtte udgå.

Hvis ikke han vælger at lægge sag an mod fanen også, risikerer hun en bøde på 1.500 euro.

Det svarer til godt 11.100 kroner.