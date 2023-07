Wout van Aert.

Normalt er belgierens navn på alles læber på grund af hans evner på cyklen, men under dette års Tour de France er det af helt andre grunde, at alle snakker om ham.

Spørgsmålet er nemlig, om Wout van Aert når hele vejen til Paris. Hans kone render rundt og er højgravid, og stjernen har allerede sagt, at han suser hjem, hvis der kommer et barn til verden.

Det er der dog ikke gjort endnu, men alligevel var dele af feltet - heriblandt Mattias Skjelmose - sikker på, at Wout van Aert efter tirsdagens etape var klar til at stemple ud fra touren.

Den danske Lidl-Trek-stjerne har været igennem mediemøllen, efter han fortalte til pressen, at der var rygter, om at Van Aert ville forlade Touren i dag. Det har ikke været en god oplevelse for Skjelmose:

»Det har ikke været sjovt, der var ingen dårlige intentioner med det. Jeg har undskyldt til Wout (Van Aert red.). Jeg er ked af, at jeg sagde det, for det skulle ikke have været ude,« fortæller Skjelmose forud for onsdagens etape, hvor danskeren havde hørt rygtet fra sin chef.

Danskeren har da også taget godt og grundigt fejl, for Wout van Aert er på plads i dagens startområde - vel at mærke omklædt og klar til at cykle.

