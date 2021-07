Tour de France-holdet Bahrain Victorious bliver undersøgt for et muligt brud på dopingreglerne.

Det bekræfter anklageren i den franske by Marseille ifølge cyclingnews.com.

Undersøgelsen af Tour-holdet har efter sigende været i gang siden 3. juli, hvor en fransk anklagemyndighed ville have undersøgt holdet for 'erhvervelse, transport, besiddelse og import af et forbudt stof eller metode til brug af en atlet uden begrundelse af medlemmer af Bahrain Victorious'.

Medlingen kommer kort tid, efter fransk politi sent onsdag aften gennemførte en større aktion mod cykelholdet, der deltager i årets Tour de France.

Det bekræftede storholdet over for samme medie torsdag morgen.

Ransagningen førte dog angiveligt ikke til afgørende fund, forklarede teamchef Milan Erzen:

»Det var ikke noget specielt. Vi havde besøg af politiet. De bad om rytternes træningsfiler, de tjekkede vores bus, og det var så det.«

Omkring 50 politibetjente deltog i den koordinerede aktion på hotellet i Pau. Også Movistar var indlogeret på samme adresse, men kun holdet fra Bahrain blev undersøgt, rapporterer Cyclingnews.

»De forstyrrede vores ryttere i en time, og til sidst sagde de 'tak'. De forklarede os ikke hensigten med besøget, men det vil vi finde ud af i dag via vores advokater,« forklarer Milan Erzen til Cyclingnews.

Der blev ikke foretaget anholdelser under ransagningen, hvor politiet undersøgte rytterne og holdmedlemmernes værelser samt teamets vognpark. Ifølge L'Equipe beslaglagde politiet dokumenter og gennemsøgte holdets computere.

Opdateres...