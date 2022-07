Lyt til artiklen

Det endte helt galt for den danske cykelstjerne Emma Norsgaard torsdag eftermiddag.

For efter et gigantisk massestyrt på 5. etape af kvindernes Tour de France er Movistar-rytteren nemlig udgået af løbet.

Det oplyser Touren på sin hjemmeside.

Emma Norsgaard blev revet med ned i asfalten med små 45 kilometer tilbage af cykelløbets længste etape på 176 kilometer.

Et styrt, hvor halvdelen af feltet var nede at ligge, og på tv-billederne kunne man efterfølgende se danskeren ligge på jorden med store smerter.

Her tog hun sig straks til sin venstre skulder, mens hun fik behandling. Kort efter kom så meldingen om, at danskeren var udgået.

Kvindernes udgave af Tour de France, der bliver kaldt Tour de France Femmes, havde tre danskere til start.

Men det antal er nu nede på to, efter Emma Norsgaard måtte udgå.

Big crash in the peloton. Many riders are involved.



Grosse chute dans le peloton. De nombreuses coureuses sont impliquées.#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/P4bJuxAmIb — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 28, 2022

Derfor er det kun den danske mester, Cecilie Uttrup Ludwig, og Julie Leth, der nu kan repræsentere de danske farver i den resterende Tour.

Førstnævnte vandt i øvrigt tredje etape tirsdag efter en vild afslutning. Det kan du læse mere om HER.

Emma Norsgaard blev nummer fem på Tourens første etape, som blev afgjort i en massespurt.