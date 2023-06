Sidste års vinder af den grønne pointtrøje kommer ikke umiddelbart til at jagte trøjen igen i år.

For superstjernen Wout van Aert fra Jonas Vingegaards Jumbo-Visma-hold har indstillet sigtekornet på etapesejre og en gul trøje til Vingegaard, så drømmene om endnu en sommer i grønt er lagt væk for en stund.

Og det baner vejen for, at en (anden) dansker kan ende på podiet i Paris - i hvert fald, hvis du spørger Van Aert, der peger på Lidl-Treks danske stjerne Mads Pedersen som en af to favoritter til at iklæde sig pointtrøjen på Champs-Elysees.

»Jeg mener, at favoritterne er Jasper Philipsen (Team Alpecin-Deceuninck, red.) og Mads Pedersen.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»De er gode over bjergene, og der er mange hårde etaper, hvor der er sprintpoint at hente efter lange hårde dage. Det er favorabelt for dem,« sagde den belgiske Jumbo-Visma-profil fra podiet på det sidste pressemøde, inden det for alvor går løs lørdag i Bilbao.

Sidste år samlede Van Aert utrolige 480 point sammen, hvilket var langt flere end Jasper Philipsen, der hentede 286 point som toer i konkurrencen. Mads Pedersen hentede 158 point og blev nummer seks.

Men med Van Aert ude af ligningen - for nu - ser det altså nemmere ud for Mads Pedersen og Philipsen.

Og det er da også noget, som Mads Pedersen har noteret sig, hvorfor han selv har skiftet mening om sin tilgang til pointkonkurrencen i 2023-udgaven af Tour de France.

»Der er flere faktorer i det. Der er både det, at jeg ikke fuldførte Giroen, og så er der det aspekt, at vidunderbarnet Wout (Wout van Aert, red.) også har meldt ud, at han højst sandsynligt heller ikke går efter den grønne trøje. Det gør, at det vil være tosset at afskrive den grønne trøje med det samme. Men den er ikke min førsteprioritet for Touren,« siger Mads Pedersen, der ellers afskrev den grønne trøje som et mål i januar, til TV 2 Sport.

I løbet af året har den grønne pointtrøje allerede været et hedt samtaleemne i cykelsporten.

Trøjesponsoren Skoda har nemlig skiftet farve på sit brand, og derfor bliver dette års udgave af den ellers normale skriggrønne neontrøje noget mere afdæmpet i en mørk grøn tone.