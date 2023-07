Onsdagens kongeetape i Tour de France fik en dramatisk start, da Tadej Pogacar styrtede i bunden af den første stigning.

Her kørte den slovenske toer i klassementet op i hjulet på rytteren foran ham, og han måtte derfor en tur i asfalten.

Det ligner dog efter omstændighederne, at Pogacar har det okay.

Jonas Vingegaard sad lige ved siden af Pogacar, da hændelsen skete.

Damn it, Poga ar crashed. #TDF2023



Looks to be relatively OK. Not a great start. pic.twitter.com/qVFe1r5SDM — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 19, 2023

Den danske stjerne i gult undgik heldigvis at styrte.

Tadej Pogacar er ellers en rytter, som man nærmest aldrig ser impliceret i nogle uheld og altid sidder det rigtige sted.

Derfor var det yderst usædvanligt pludselig at se ham i asfalten.

Du kan følge resten af den dramatiske kongeetape i B.T.s Tour de France-liveblog lige HER.