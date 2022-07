Lyt til artiklen

Primoz Roglic, Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, Primoz Roglic.

To topfavoritter til at vinde Tour de France, men især to holdkammerater, der skal deles om den kaptajnsrolle, der gør, at holdet er i deres tjeneste.

Hele vejen op til løbet har hele verden spekuleret i, hvem der i det interne Jumbo-Visma-hierarki reelt er førstehesten på holdet til verdens største cykelløb.

Langt hen ad vejen har Roglic virket en my foran Vingegaard i holdets hierarki, selvom Jumbo-Visma-holdet har forklaret det modsatte. Men nu fortæller Jonas Vingegaard, hvornår der kommer en yderligere afklaring på kaptajnsrollen.

»Det gør en stor forskel at være to kaptajner i stedet for en. Sidste år udgik han. Det er Touren, og først og fremmest skal vi nå til bjergene i god forfatning,« forklarer danskeren, der i 2021 blev holdets kaptajn, da Roglic styrtede og forlod Tour de France.

»Mange ting kan ske i Touren, og der er så meget stress, styrt og så videre. Alt kan ske. Både for os men også alle andre. Vi skal overleve den første uge, og dernæst gør vi status. Vi vil rigtig gerne køre med os begge, og vi tror, at vi kan udfordre Pogacar i sidste ende.«

Løbets altoverskyggende favorit er den sejrstørstige Tadej Pogacar, der går efter at vinde Tour de France for tredje år i træk.

En til en virker han urørlig, men her er Jumbo-Vismas vigtigste våben at have et hold omkring to stærke kaptajner, der kan udfordre UAE-stjernen.

Jonas Vingegaard (th.) kørte i mål som nummer et ved sidste etape af Critérium du Dauphiné, som Primoz Roglic vandt samlet. I månedsvis har holdet talt den interne kamp om kaptajnsrollen ned. Til Touren viser det sig, hvem holdet satser mest på. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jonas Vingegaard (th.) kørte i mål som nummer et ved sidste etape af Critérium du Dauphiné, som Primoz Roglic vandt samlet. I månedsvis har holdet talt den interne kamp om kaptajnsrollen ned. Til Touren viser det sig, hvem holdet satser mest på. Foto: MARCO BERTORELLO

»Fortiden viser, at det er en god ting at have mere end én kaptajn,« siger superstjernen Wout van Aert, der selv kører for Jumbo-Visma og går efter løbets grønne pointtrøje.

Da han blev spurgt ind til, hvem af de to han anså som den stærkeste, gled belgieren dog let og elegant hen over spørgsmålet.

»Jeg håber, at vi kommer gennem de første hektiske uger med både Jonas og Primoz, der ligger godt til i klassementet. Men jeg tror, at vi bliver Pogacars store udfordrere. Han er den store favorit til løbet. Vi vil tage kampen op med ham, og så er det godt at have et stærkt hold, som kan kæmpe mod ham. Især med to kaptajner, som vi har. Det tror jeg er en stor fordel.«

Spørger man de to hovedpersoner selv, er der også optimisme at spore.

Selvom slovenske Primoz Roglic på vanlig vis var noget kortfattet, da holdet afholdte pressemøde forud for Tour de France-starten.

»Jonas og jeg gør hinanden stærkere. Jonas er en meget stærk fyr. Når man har stærke individer på et hold, så har man også et stærkere hold. Og så er vi rigtig gode venner.«

Den melding skaber ekko hos Jonas Vingegaard.

Faktisk lyder deres interne rivalisering meget udramatisk.

»Som Primoz sagde, så er vi gode venner, også uden for cykelløbene,« fortæller han.

»Vi nyder hinandens selskab, nu har vi været i Tignes i to uger (på træningslejr, red.) og har set meget til hinanden, Vi har brugt meget tid sammen, ikke bare Primoz og jeg, men også med familierne. Vi kan godt sidde og få en øl på terrassen i solen, og jeg synes, vi har det det rigtig godt sammen.«

De kommende uger vil formentlig vise, om den delte kaptajnsrolle forbliver ligeså harmonisk.