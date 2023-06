Det belgiske Lotto Dstny-hold med Andreas Kron til start har valgt at trække sportsdirektør Allan Davis fra deres Tour de France-setup.

Årsagen til dette er, at sportsdirektøren er blevet beskyldt for at chikanere en kvinde, som han blandt andet har sendt uønskede beskeder til.

Den grænseoverskridende adfærd melder holdet ud, at det ikke har noget at gøre med interne relationer på Lotto Dstny.

'Bemærk venligst, at dette er en personlig sag, og det har intet med holdet at gøre,' skriver Lotto Dstny på deres hjemmeside.

'For at bevare roen er det efter gensidig aftale blevet besluttet at holde sportsdirektøren ude af Tour de France,' skriver holdet videre.

Australske Allan Davis kørte i sin aktive karriere for hold som Astana og Orica GreenEDGE og vandt Tour Down Under i 2009.

Siden han kom til Lotto Dstny, har han været en stor hjælp for sprinteren og landsmanden Caleb Ewan og har været medvirkende til, at Ewan har vundet tre Tour de France etapesejre.

Lotto Dstny vil ikke kommentere yderligere på sagen.