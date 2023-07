Pyyyyyyyyhhhh.

Tour-danskeren Kasper Asgreen var på kollapsgrænsen, da han kørte over målstregen på tirsdagens enkeltstart.

Han havde kørt sig helt tom og måtte ned og sidde på asfalten – og én af løbets læger kom bekymret ilende hen til den storsvedende dansker.

»Det er første gang, at lægen er kommet over og har spurgt, om jeg er okay – det har jeg ikke oplevet før,« lød det med et grin fra Kasper Asgreen, da han havde fået pustet ud.

»Jeg var bare træt og havde ondt i benene og havde brug for at komme ned at sidde. Den er relativt varm sådan en enkeltstartshjelm, så jeg havde brug for at få den pillet af.«

Han understregede dog, at han var helt okay.

»Jaja, jeg skulle bare lige komme til mig selv efter at have vredet vrangen ud af mig selv.«

Soudal Quick-Step-danskeren kørte i øvrigt en flot enkeltstart og kom ind i en foreløbig næstbedste tid.