De kører forbi hans hjemby, men det er slet ikke sikkert, at han er med.

For når cykelløbet Postnord Danmark Rundt løber af stablen i midten af august, lægger feltet nemlig vejen forbi Glyngøre – cykelstjernen Jonas Vingegaards hjemby.

Men lige nu er det dog langtfra sikkert, at den danske Tour-vinder stiller til start i det traditionsrige cykelløb. Det skriver TV 2 Sport.

»Jeg vil da give min halve arm for det. Så det arbejder vi selvfølgelig indædt på, om det kan lade sig gøre, siger Frank Hyldgaard, der er løbsdirektør, til TV 2 Sport.

Jonas Vingegaard blev onsdag hyldet på Rådhuspladsen i København. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jonas Vingegaard blev onsdag hyldet på Rådhuspladsen i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor er han da også lige nu i dialog med Jonas Vingegaards arbejdsgiver, Jumbo-Visma, for at få superstjernen med til det danske cykelløb, lyder det videre.

Hvis Jonas Vingegaard ender med at stille til start, kommer han til at slutte sig til flere prominente cykelnavne, der allerede har meldt ud, at de deltager i Postnord Danmark Rundt.

Både Magnus Cort, Tom Dumoulin og årets treer i Tour de France, Geraint Thomas, har nemlig meldt ud, at de deltager i det danske cykelløb.

Jonas Vingegaard kunne for blot en uge siden lade sig hylde som vinder af Tour de France, da han trillede over målstregen i Paris på løbets sidste etape.

Dermed blev han den blot anden dansker i historien til at kunne lade sig hylde i den franske hovedstad som vinder af verdens største cykelløb.