'Der mangler ord til at beskrive den danske rytters arbejde ved denne Tour de France.'

Sådan skriver det spanske medie Marca i kølvandet på Søren Kragh Andersens sensationelle etapesejr i Champagnole - nummer to for danskeren ved dette års Tour de France.

En bedrift, som kun Bjarne Riis og Michael Rasmussen har formået inden ham siden 1996.

'Søren Kragh angreb med 15 kilometer til mål, og han efterlod alle favoritterne med åben mund. Mod alle odds lykkedes det Sunweb at hente endnu en etapesejr fra Kragh Andersens hånd, efter glæden ved Lyon og 14. etape,' skriver mediet også og kalder ham for 'Crack Andersen,' da 'Crack' betyder mester.

Søren Kragh Andersen kan næsten ikke tro det: Han har vundet sin anden Tour de France-etape. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Søren Kragh Andersen kan næsten ikke tro det: Han har vundet sin anden Tour de France-etape. Foto: MARCO BERTORELLO

Marca er dog langtfra det eneste medie, der hædrer Kong Kragh ovenpå fredagens flotte etapesejr.

Sportsavisen AS, der også kommer fra Spanien, hylder danskeren for den 'perfekte strategi,' mens Sport beskriver, hvordan danskeren angreb 'da det gjorde mest ondt.'

Efter Søren Kragh Andersens første sejr bemærkede verden for alvor danskeren, men nu viste Kragh, at der langtfra var tale om en tilfældighed, da han løftede armene mod himlen og hoverede i Lyon.

Det franske medie L'Équipes overskrift 'Le Beau conte d'Andersen' er hentydning til HC Andersens eventyr, og avisen beskriver hans sejr sådan her: 'Den danske rouleur slog til på det rette øjeblik med et skarpt angreb i en rodet gruppe med blandt andet Peter Sagan og Sam Bennett.'

Den 26-årige dansker får også ros for at være 'omhyggelig og talentfuld' samt for hans styrke.

Hos cykelmediet Cyclingnews er man ikke i tvivl.

'Efter hans to etapesejre ved Tour de France, kan man ikke benægte, at hans sæson allerede er en massiv succes.'

Søren Kragh Andersen og resten af feltet mangler to etaper ved årets Tour de France. Lørdagens enkeltstart og søndagens traditionelle etape til Paris, som ender i en massespurt.