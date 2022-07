Lyt til artiklen

Når Jonas Vingegaard møder verdenspressen, er det med en lille anordning installeret bagpå den Jumbo-Visma-kasket, han så trofast bærer rundt på.

Flere har undret sig over, hvad det helt præcis er for en lille klods, Danmarks nye Tour-vinder har siddende bag på hovedet. En lille klods, som han også havde på sig på podiet i Paris.

Svaret skal sjovt nok findes hos den amerikanske streaminggigant Netflix. Det bekræfter Jumbos Vismas pressechef, Ard Bierens, overfor B.T.

Den populære tjeneste har nemlig sendt 60 kamerafolk til Tour de France for at lave en ny dokumentar om verdens vildeste cykelløb.

Jumbo-Visma-holdet har flere gange gået rundt med en anordning til en mikrofon i kasketten på grund af den kommende Netflix-dokumentar.

Her spiller Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma en af hovedrollerne, og tingesten bag på kasketten er en anordning til mikrofonen, så tv-seerne senere kan høre, hvad Jonas Vingegaard siger.

Danskeren forklarede lørdag, at han efterhånden har vænnet sig til, at kamerahold følger ham over alt:

»De sidste par år har vi også haft vores egen kameramand med. Vi har lavet vores egen lille film om Tour de France, så på den måde har det ikke været så anderledes i år.«

Det var Tour-arrangøren ASO, der i første omgang kontaktede Netflix for at undersøge muligheden for at lave en dokumentar om cykelløbet.

Sidste år sendte Netflix en række scouts til løbet for at vurdere, om der var mulighed for at lave en serie lig den succesfulde ‘Drive to Survive’ om Formel 1.

Det besluttede de, og til årets udgave har Netflix fulgt otte hold i tykt og tyndt.

Der er endnu ikke sat en dato på for premieren på tv-serien.