Sådan en fortalelse vil Dennis Ritter ikke have siddende på sig – og nu får han en undskyldning.

Danmark er et lille land, men derfor er der nok også ekstra fokus på at holde fast i de særpræg, der er i de forskellige egnes traditioner og talemåder.

Man kan nemt afsløre sig selv som udefrakommende, hvis man får udtalt et navn på et lokalt landemærke forkert, men hvad hvis man har set det rigtigt og beskyldes for det modsatte?

Den situation stod TV 2s Tour de France-stemme Dennis Ritter i, da han i Vejle Amts Folkeblad blev fremhævet for en sjælden talefejl.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Tvisten gik på, om Ritter havde udtalt Vejles landskendte stigning Kiddesvej korrekt. Avisen skrev, at Ritter havde sagt 'Kittesvej' og ikke med bløde d'er, som de lokale gør.

De fik sågar belært den erfarne tv-kommentator om det, men det havde de nu ikke behøvet.

Han er nemlig udmærket klar over det og afviste pure at have gjort fejl, da talen faldt på vejen med den karakteristiske bakke.

»Det er simpelthen noget usandt vrøvl, at jeg har siddet på tv og sagt »Kittesvej«. Jeg ved udmærket, hvordan man udtaler vejens navn. Jeg har dækket Danmark Rundt siden 1998, og derfor sidder den korrekte udtale ret meget på rygraden,« skriver han i en mail til avisen.

Og nu bliver det tæt på genialt.

Lokalmediet satte derpå en journalist til at gennemlytte hele Tour-etapen, hvor vejnavnet skulle være nævnt, og her fandt vedkommende ikke dokumentation for forkert udtale.

Men nu ved alle – i hvert fald læsere af denne historie – at Kiddesvej er med bløde d'er, og livet kan gå videre.

Vejle Amts Folkeblad har sendt en undskyldning til Ritter og slettet omtalen af den påståede episode.