Da TV 2-vært Dennis Ritter sent onsdag aften vendte snuden hjemad mod Frederiksberg efter Tour de France-holdpræsentationen i Tivoli, blev han pludselig rørt.

»Jeg fik sgu tårer i øjnene, fordi dér begyndte jeg at tænke det hele igennem. Jeg er ikke sådan en, der meget let bliver rørt, men det ramte mig lige pludselig – også fordi jeg genkaldte mig Jonas Vingegaard. Billedet af ham, der stod med tårer i øjnene. Den lille, lidt introverte knægt oppe fra Thy.«

Sådan lyder det fra Ritter, da B.T. fanger ham over telefonen torsdag morgen efter onsdagens holdpræsentation, hvor han og Stine Bjerre Mortensen sendte live til seere fra hele verden.

»Det er i virkeligheden svært overhovedet at finde nogle ord, der er dækkende. Det var en ud af kroppen-oplevelse. Jeg synes, det var en aften, hvor alting gik op i en højere enhed. I virkeligheden kan den stemning, der var, vel nærmest bedst beskrives som sådan noget a la EM i 1992« lyder det fra TV 2-værten.

Dennis Ritter var, sammen med Stine Bjerre Mortensen, vært ved årets Tour de France-holdpræsentation. Foto: Liselotte Sabroe

Ritter lægger da heller ikke skjul på, at oplevelsen var vildere, end han havde regnet med. Faktisk beskriver han den som »1000 procent vildere«.

Det var den til trods for, at han har dækket en Tour de France-holdpræsentation hele 21 gange før. Men denne gang blev arrangementet holdt i Danmark, og målet var at skabe den bedste præsentation nogensinde.

Et mål, der ifølge Ritter blev opfyldt.

»Det er i hvert fald det, der præger de reaktioner, jeg har fået – og stadig får. Og det er jo i øvrigt helt vildt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Min telefon bimler og bamler, og det vælter ind på alle sociale medier. Også fra udlændinge, som skriver, at det var den bedste holdpræsentation, de nogensinde havde oplevet,« siger han og fortsætter:

»Hvis man tror, at sådan noget bare er standard for os (ham og Stine Bjerre, red.), så tror man forkert, for vi havde gelé i knæene, da vi gik ud på scenen første gang, og vi var spændte. Vi havde kæmpe respekt for netop den opgave, at der var millioner af tv-seere, og det gav da lige lidt ekstra sved i håndfladerne, at hvis vi fucker op, så bliver det foran hele verden.«

Ritter skal bruge torsdagen på at forberede sig til årets Tour de France, der starter fredag i København.

Normalt bruger han mange dage på at forberede de cirka tre uger, Touren varer, men grundet holdpræsentationen har han fået ekstra travlt. Og oven på onsdagens oplevelse blev det heller ikke til meget søvn.

»Jeg har ikke sovet ret meget i nat, så jeg er lidt zombieagtig-træt i dag. Det kørte bare rundt,« siger Ritter.

Han er dog ikke for træt til at bryde ud i grin, da han bliver spurgt ind til det gule jakkesæt, han luftede på Plænen i Tivoli.

»Jeg vil sige det sådan, at hvis der bliver plads, så kommer det med i kufferten til Frankrig. Hvis der ikke bliver plads, og Jonas Vingegaard ligger til at vinde, så tror jeg, at jeg får sendt bud efter det, lad mig sige det på den måde. Det bliver lidt holdt på standby.«

»Tadej Pogacar, vinderen fra sidste år, spurgte jo: ‘Sådan et vil jeg også gerne have, hvor får man fat i det?’ Så sagde jeg: ‘Det kan jeg da godt hjælpe dig med’. Så det skal vi lige se, om vi kan få sat i gang, hvis han mener det,« griner Ritter.

Dennis Ritter skal kommentere alle 21 etaper fra start til slut for TV 2.

Første etape køres i København fredag, og du kan følge hele Touren på bt.dk.