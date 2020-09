Et af cykelsportens mørkeste kapitler blev skrevet under Tour de France i 1998. Det var nemlig her, Festina-skandalen eksploderede.

Og spørger man Brian Holm, så var der en helt særlig dag, som han husker tilbage på som en af de værste Tour de France-dage nogensinde.

B.T. har allieret sig med den danske Deceuninck-Quick-Step-sportsdirektør og hans tidligere holdkammerat Jesper Skibby, og hver dag under Tour de France fortæller de to danske cykellegender historier fra gamle dage, om fester, skandaler, holdkammerater og meget mere.

Og i denne omgang bærer historien præg af et mørkere skær, for Festina-skandalen og alt det, den gjorde ved cykelsporten, er bestemt ikke noget, man som cykelrytter mindes med glæde. Hør Brian Holm og Jesper Skibby tale om Festina-skandalen øverst.

Willy Voet. Foto: FRANCOIS LO PRESTI Vis mere Willy Voet. Foto: FRANCOIS LO PRESTI

»Det, jeg mest har lyst til at glemme, men ikke kan, det er den dag, de tager Willy Voet. Det var noget møg. Der vidste jeg godt, at nu stikker den af,« fortæller Brian Holm.

Willy Voet var soigneur på Fetsina-holdet, og en morgen under Tour de France bliver han snuppet ved den belgisk-franske grænse i sin officielle Festina-bil med mere end 400 dopingampuller med blandt andet epo, anabolske steroider og amfetamin i. Voet blev anholdt, og herefter begyndte en af sportens største dopingskandaler at rulle.

»Jeg kan huske, at jeg sidder ovre på TV 2 med Elmgreen (Henrik Elmgreen, red.), og de siger. at de har taget Willy Voet. Jeg havde hørt om ham og tænkte, at det her, det bliver bare ikke en lille prut på side 11. Så rullede skandalen, Festina. Der var jeg godt gammeldags flov over at være en del af cykelsporten,« mindes Brian Holm.

Og han fik ret. Det blev en kæmpe sag, der ændrede cykelsporten, og i kølvandet på den erkendte flere cykelstjerner at have brugt doping. Læs mere om Festina-skandalen her.