»Det er simpelthen den største stjerne, jeg nogensinde har kørt med.«

Cykelsporten har set mange store stjerner komme og gå gennem tiden. Og en af de allerstørste var ifølge Brian Holm og Jesper Skibby en tysker, der gik op i guldure og kørte Porsche 911 med specialdesignet nummerplade.

Dietrich Thurau, også kendt som 'Didi'.

B.T. har allieret sig med de to tidligere ryttere Brian Holm og Jesper Skibby, og hver dag under Tour de France fortæller de historier fra de gode gamle dage og vilde fester, om cykelsportens største divaer, tidligere holdkammerater og meget meget mere.

Her kører Dietrich Thurau helt i front ved Amstel Gold Race i 1978. Foto: ANP Vis mere Her kører Dietrich Thurau helt i front ved Amstel Gold Race i 1978. Foto: ANP

Thurau var noget helt særligt, mener Brian Holm og Jesper Skibby. For ud over at se stilfuld ud hver dag havde han en særlig autoritet blandt cykelrytterne.

»Nye sokker hver dag, nye cykelhandsker hver dag. Jeg kan huske engang, vi skulle køre holdløb i Berlin, hvor Touren startede. Jeg kan huske, du (Jesper Skibby, red.) var lige ved at komme ketchup på din pasta,« fortæller Brian Holm.

Men Skibby nåede ikke at komme ketchup på sin pasta, før 'Didi' rømmede sig og med en løftet 'ah-ah'-pegefinger signalerede, at det skulle han ikke gøre.

»Jeg forgudede ham. Han lignede en gud på cyklen,« slår Brian Holm fast.