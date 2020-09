Der er ingen tvivl. Den bedste dag til Tour de France er tilbagevendende.

For når man på sidste etape kører ind i Paris, sker der bare noget helt specielt for en cykelrytter. Det mener Brian Holm og Jesper Skibby.

»Nej, hvor kunne man glæde sig til den sidste dag. Det vil altid være den bedste,« siger Brian Holm.

Under hele Tour de France har den danske Deceuninck-Quick-Step-sportsdirektør og hans tidligere holdkammerat Jesper Skibby fortalt historier og delt ud af gamle minder her på bt.dk og på Facebook. Denne søndag runder de fortællingerne af med mindet om den bedste dag til Tour de France.

Jesper Skibby og Brian Holm. Foto: ERNST VAN NORDE Vis mere Jesper Skibby og Brian Holm. Foto: ERNST VAN NORDE

»Helvede på jord var overstået. Tre ugers strabadser. Den bedste dag under Touren, det har jo nok altid været – det tror jeg også, at det er for dem i dag – at komme ind til Paris.«

»De lukker Champs-Élysées i Paris af, og man kører rundt der. Det er noget, man havde resten af sit liv. Det er jeg sgu stolt af,« siger Brian Holm.

Det tre uger lange etapeløbs afslutning markeres altid med ankomst til Paris, og i år har selvfølgelig ingen undtagelse været.

Årets Tour de France er ankommet til byernes by, og dermed er tre ugers strabadser – helvede på jord, som Brian Holm kalder det – slut.