Der er endelig gjort en ende på Fabio Jakobsen lidelser i Tour de France.

Med supersprinterens exit mangler Soudal-Quick-step pludselig holdet es i sprinten, og det giver plads til Michael Mørkøv.

Nu drømmer panelet i B.T.s Tour de France-podcast ‘Touren på Bagsædet’ om, at danskeren skal snuppe sejren på cyklingens fornemste boulevard.

»Det er sjovt for Danmark, at vi for første gang skal se Michael Mørkøv køre en massespurt.«

»Så er det Michael Mørkøv, der skal vinde på Champs-Élysées,« lyder det drømmende om danskeren på finaleetapen af årets Tour de France.

Det noget naive håb bliver dog godt og grundigt parkeret af den danske leadoutmand, som alligevel har tænkt sig at gøre forsøget.

»Hvis vi kommer ind til en massespurt vil jeg prøve at spurgte, men jeg er realistisk omkring, at jeg ikke slår verdens bedte sprintere i en spurt.

»Men måske at køre en top-10. Jeg elsker at konkurrere, så vi vil køre efter det, vi kan.«

