Wout van Aert og hustruen, Sarah De Bie, er blevet forældre til deres andet barn.

Det afslører parret fredag på Instagram.

Her har de begge delt et billede, hvor de holder den nyfødte.

'Jerome. Mere kærlighed,' skriver Sarah Die Bie og afslører samtidig, at barnet blev født torsdag.

Dermed tyder alt på, at Wout van Aert nåede hjem til fødslen.

Den belgiske Jumbo-Visma-rytter forlod Tour de France torsdag, da der ikke var længe til, at Sarah ville gå i fødsel.

»Som alle ved, er Sarah gravid. Det er ved at være pres derhjemme. Efter snakke med holdet, har vi besluttet, at jeg skal hjem nu. Vi har haft en læge derhjemme de sidste par uger. Han har sagt, at fødslen er lige oppe over. Derfor har vi taget denne beslutning,« sagde Van Aert i den forbindelse.

»På den ene side er det en underlig følelse, men der er intet dilemma. Det er en nem beslutning. Jeg har altid vidst, jeg ville hjem, når min kone gav udtryk for, hun havde brug for mig. Den tid er kommet nu.«

I videoen, hvor han fortalte, at han ville tage hjem – og som du i øvrigt kan se øverst i artiklen – fortæller han, at det ikke var tvivl om beslutningen.

»Jeg sagde det til gutterne under aftensmaden i går (onsdag, red.). Jeg er glad for, de alle forstod beslutningen og de bakker 100 procent op om den,« siger Vingegaards holdkammerat.