Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var ren paradekørsel for Tour-feltet, der lørdag blev båret fra Roskilde til Nyborg af hundredetusindvis af cykelløbs-berusede danskere i vejkanten.

Og den vilde stemning på ruten gjorde tydeligvis indtryk på Tour-holdene. Mens anden etape blev kørt, var der store lovprisninger til de danske værter på de sociale medier.

These #TDF2022 crowds are just epic



Take a bow Denmarkpic.twitter.com/aSEHwrp2YZ — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) July 2, 2022

»Dette publikum er bare episk. Klap jer selv på skulderen, Danmark,« skriver Ineos Grenadiers på Twitter.

Wow, Denmark #TDF2022



Photo: A.S.O. / Pauline Ballet pic.twitter.com/U3znPjuvS2 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) July 2, 2022

»Wow, Danmark,« lyder det fra Quick-Step Alpha Vinyl Team.

Spectacular scenes here in Denmark for stage 2 of #TDF2022



Magnus is in the break and took the point over the first two climbs. pic.twitter.com/99aQmU0a4e — EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 2, 2022

»Spektakulære scener her i Danmark ved anden etape af Tour de France,« skriver EF Pro Cycling.

Amazing @LeTour @letourdk #RideAsOne #TDF2022



A.S.O./Pauline Ballet pic.twitter.com/4rEyeKxJ2J — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) July 2, 2022

»Fantastisk,« lyder det helt kort fra Team Bahrain Victorious

#TDF2022 pic.twitter.com/4IkBXyEuix — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

Tourens officielle Twitter-profil er også voldsomt imponeret over masserne langs ruten. De tre emojis siger det hele.

Danske Michael Mørkøv fortalte efter etapen, at flere af hans udenlandske kollegaer er helt bjergtaget af stemningen så langt i Danmark

»Mange af de ryttere, der har kørt mange store løb og Tour de France, kommer og siger, at det er helt vildt.«

Søndag kører Tour-feltet den sidste tur i Danmark i denne omgang, når etapen fra Vejle til Sønderborg afvikles.