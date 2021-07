Magnus Cort havde glædet sig til de tre sidste etaper i denne uge af Tour de France.

Først var feltet gennem byen Carcassone, hvor danskeren vandt sin hidtil eneste etapesejr i verdens største cykelløb i 2018.

Men søndagens etape var noget ganske særligt for bornholmeren.

»Jeg kørte meget stille og roligt op ad den sidste stigning,« fortæller EF Education-Nippo-rytteren.

Søndagens etape var en, som Magnus Cort kommer til at huske. Foto: BENOIT TESSIER

»Det var rigtig skægt at kende både stigningen og udsigten. Jeg synes, at der er fantastisk flot. Det sammen med alle tilskuerne, der står og hepper, det syntes jeg var rigtig sjovt.«

Cort har nemlig adresse i Andorra, hvor Tour de France-feltet sluttede – og det var endnu mere specielt, at rytterne skulle forbi Magnus Corts hjem i byen Soldeu.

Men faktisk var det ikke det eneste, der gjorde etapen mindeværdig for den 28-årige dansker.

Hans familie stod også langs landevejen for at bakke op om deres helt egen helt. Selvom der kun gik et øjeblik, før Cort var suset forbi, betød det noget, erkender han.

»Jeg så dem godt. Man kan godt lige nå at vifte med hånden. De stod og langede colaer ud, jeg tog også en.«

Mandag står den på hviledag for Tour-rytterne, inden feltet triller væk fra Andorra igen på tirsdag.

Derfor kan de hårdtarbejdende atleter se frem til et lille afbræk med ekstra lækker mad og lidt mere afslapning end ellers.

»Der skal trænes for at holde kroppen i gang,« fortæller Magnus Cort.

Typisk får rytterne et lækkert måltid søndag aften inden hviledagen mandag, men EF-rytteren vidste faktisk ikke, hvad menuen stod på søndag aften.

»Ja, man kan jo håbe på, at vi får store røde bøffer. Vi har slet ikke fået rødt kød under Touren. Den står på fisk og kylling alle andre dage.«

»Men her på hviledagen kan vi nok godt få en tynd skosål. Det fik vi i hvert fald på sidste hviledag.«

Tirsdag kører Tour de France-feltet fra Andorra til franske Saint-Gaudens.