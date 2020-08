»Den er helt oppe at bonge ud på en 10’er. Allerede her i ugen op til har jeg været rimelig tændt og nervøs på en god måde.«

Sådan siger den danske Tour de France-debutant Casper Pedersen, da han forestiller sig spændingen i kroppen lørdag formiddag forud for starten i Nice.

»I forhold til min landevejskarriere er det det største, jeg har prøvet.«

Mere end én cykelinteresseret var overrasket, da hans hold, Team Sunweb, meldte ud, at man skiftede ud i Tour de France-truppen. Ind kom den 24-årige dansker i stedet for Jasha Sütterlin, og det var afslutningen på et kaotisk udtagelsesforløb. Det vender vi tilbage til.

Jeg har da lidt ondt af ham, jeg ved godt, hvor nederen det er at blive sorteret fra. Casper Pedersen om sin vragede holdkammerat Jasha Sütterlin

Den glædelige nyhed fik Casper Pedersen overrakt onsdag 19. august.

»Jeg troede, at jeg skulle køre Giro d'Italia, men så lavede de om i Tour-truppen for at styrke vores sprinttog. Lidt ud af det blå blev jeg skiftet ind på Tour de France-holdet, fordi man vurderede, at jeg havde gjort det rigtig godt, og at jeg ville være en forstærkning til leadouten og vores sprinter Cees Bol,« fortæller Casper Pedersen.

Danskeren har indtil videre fået stor ros for sin indsats, hvor han skal køre holdets sprinter i stilling til etapesejre i stil med det, som Michael Mørkøv gør for Deceuninck-Quick Step.

At Sunweb-rytteren er nået hertil er langtfra tilfældigt. Han har længe arbejdet frem imod at excellere i at hjælpe holdets sprintere til etapesejr, selv om ambitionerne på sigt er selv at kunne vinde. Men én ting ad gangen.

FAKTA: Casper Pedersen Født 15. marts 1996 i København (24 år).

Har kontrakt med Team Sunweb til og med 2021. Han har været en del af holdet siden 2019.

Tidligere hold: Riwal Platform Cycling Team (2015-2016), Team Giant-Castelli (2017), Aqua Blue Sport (2018).

Største resultater: Vinder af U23 EM (2017), tredjeplads ved Post Danmark Rundt (2017), hvor han også vandt en etape.

Første deltagelse i Tour de France

Har tidligere kørt en Grand Tour: Vuelta a España 2019.

Det hektiske forløb omkring Casper Pedersens udtagelse til Tour de France begyndte at tage form, dagen inden han skulle have været til det franske etapeløb Tour du Limousin, der startede 18. august.

Danskeren begyndte at mærke, at der var noget i gærde, da en Sunweb-sportsdirektør ringede til ham for at sige, at han ikke skulle af sted, fordi han var førstereserve til Touren.

»Det var i sidste øjeblik. Det var heldigt, at jeg ikke havde pakket min kuffert endnu,« fortæller Casper Pedersen, der samtidig fik besked på, at han ville få en endelig melding nogle dage senere, om hvorvidt han skulle køre Tour de France eller ej.

»Jeg fik at vide, at han ville ringe tirsdag eller onsdag for at fortælle, om de skiftede ud i truppen eller ej. Da han ringede, var jeg sindssygt spændt. Det var sandhedens time.«

Casper Pedersen skal køre karrierens første Tour de France. Det er hans anden Grand Tour, efter han kørte Vuelta a España i fjor. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Casper Pedersen skal køre karrierens første Tour de France. Det er hans anden Grand Tour, efter han kørte Vuelta a España i fjor. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Så kom meldingen endelig.

»Han startede med at sige, at han lige havde lavet et opkald, der ikke var så sjovt, men at det her opkald var lidt sjovere for ham,« siger Casper Pedersen om sportsdirektøren, der lige havde ringet til Jasha Sütterlin for at fortælle ham, at han var røget af holdet.

Men nu vidste leadoutmanden, at den var god nok. Han skulle køre verdens største cykelløb.

»Normalt er jeg ikke så udadreagerende. Jeg holdt den professionelle tone og var bare sindssygt glad inde i mig selv. Jeg kunne mærke, at det allerede kildede i maven over at skulle af sted. Det er en sindssygt stor mulighed for mig. Det moment, hvor det går op for en, at man har fået en udtagelse til Touren, er en rimelig stor milepæl,« siger manden, der ringede til sine forældre som det første.

Men en udtagelse forpligter. For selv om man godt kan fejre udtagelsen med et enkelt glas vin – som Casper Pedersen gjorde det – betyder den, at man skal ind at studere etaperne og forberede sig mentalt på et langt og udmarvende cykelløb.

Succeskriteriet? Det er relativt enkelt.

»Personligt er det at være der på de sprintetaper, hvor Cees Bol skal gå efter en etapesejr. Der skal jeg være i finalen ved hans side, støtte ham og levere ham så godt som muligt. Sådan at resultatet i sidste ende kun er op til ham, og man ikke kan sætte en finger på den støtte, jeg har givet ham.«

Selvfølgelig drømmer Casper Pedersen også om at gennemføre løbet. At se Paris, den legendariske Avenue des Champs-Élysées og Triumfbuen, der troner for dens ende.

I 2017 vandt Casper Pedersen U23-EM i linjeløb. Her slog han blandt andet Fabio Jakobsen, der senere er blevet til supersprinter hos Deceuninck-Quick Step. Foto: Henning Bagger Vis mere I 2017 vandt Casper Pedersen U23-EM i linjeløb. Her slog han blandt andet Fabio Jakobsen, der senere er blevet til supersprinter hos Deceuninck-Quick Step. Foto: Henning Bagger

Men først handler det om at forberede sig på kaos, et enormt pres og mange kilometer på de franske landeveje, som bliver med Casper Pedersen og altså uden Jasha Sütterlin.

»Jeg ved ikke, om det er synd for ham, for det her er elitesport. Jeg har da lidt ondt af ham, jeg ved godt, hvor nederen det er at blive sorteret fra,« siger danskeren om sin tyske holdkammerat.

»Egentlig overvejede jeg at ringe til ham, men det tror jeg ikke, at han har lyst til. Jeg kom frem til, at jeg skulle holde mig til at passe mit arbejde og fokusere på det i stedet for.«

Og det er netop at køre cykelløb.