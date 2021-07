Mikkel Bjerg har fået en helt særlig rolle til årets Tour de France.

Den 22-årige dansker skal agere noget, der minder om en livvagt for Tadej Pogacar.

Han skal være den regerende Tour-vinders skygge på landevejene, hvor han for alt i verden skal beskytte den unge slovener. Men faktisk deler de to noget helt andet.

Mikkel Bjerg er værelseskammerat med den cykelrytter, hele verden har blikket rettet på.

Mikkel Bjerg (i midten) mandsopdækker Tadej Pogacar på Tourens 10. etape. Foto: CHRISTOPHE PETIT-TESSON

»Når vi er på værelset, bruger vi tiden som alle andre 22-årige. Vi snakker bare om, hvad vi lige finder på Instagram, hyggesludrer og prøver at tale om noget andet end cykelløb.«

I har ikke en kortspilsturnering eller serier, I ser sammen?

»Nej, der har været et bordfoldboldbord, men jeg sagde til ham, at vi ikke skulle røre det dér, fordi vi ville få corona af det pis,« forklarer Mikkel Bjerg med et smil og sætter ord på den mærkelige tid, rytterne fortsat lever i.

»Vi prøver virkelig at passe på hinanden og passe på, at vi ikke bliver syge. Det er det, der virkelig kan ødelægge vores Tour.«

Tour de France er det helt store omdrejningspunkt for cykelverdenen hvert år, og det er suverænt her, at sponsorer har mest på spil, og der er det største pres fra journalister verden over.

Det sammenlagt med, at formatet er et drænende treugers etapeløb gør, at det til tider er rigtig hektisk og udmarvende for rytterne.

Alligevel bestræber de to 22-årige venner sig på at suge oplevelsen til sig.

»Jeg prøver at sige til ham, at vi skal nyde det. Vi er sunde og raske, vores familier har det godt derhjemme. Vi skal bare nyde de her dage, vi har den gule trøje lige nu. Indtil videre er det os, der fører Tour de France, det skal vi bare huske at nyde,« fastslår Mikkel Bjerg, der kun kører karrierens anden grand tour.

Mikkel Bjerg har et helt unikt forhold til manden i den gule trøje, Tadej Pogacar. Foto: Claus Bonnerup

Det er første gang, at han stiller til start til Tour de France, men i efteråret kørte han det italienske etapeløb Giro d'Italia.

Tidligere har han også sat ord på, hvordan det er at bo sammen med en af cykelsportens allerstørste stjerner her ved Tour de France.

»Det er egentlig fedt bare at være vidne til det på første række. Jeg er der selvfølgelig bare som værelseskammerat, så det er godt ikke at snakke om cykelløb hele tiden,« sagde Mikkel Bjerg dengang til TV 2.

»Vi svinger godt sammen, vi er meget ens på mange punkter. Det er fedt at have en jævnaldrende at dele det hele med. Specielt for ham, men det er en lidt vild oplevelse for mig også.«

Når han en dag får børn og børnebørn, kan han fortælle dem, at han boede på værelse med feltets måske største stjerne til verdens største cykelløb.

Som det ser ud lige nu, kommer han til at opleve en Tour de France-triumf fra tætteste hold. Og det er da også en smuk historie.