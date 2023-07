Hele cykelverdenen tabte tirsdag kæben.

Og det gjaldt især de danske ryttere i Tour-feltet.

For efter Jonas Vingegaard fuldstændig pulveriserede alle sine konkurrenter på enkeltstarten, stod de rosende ord i retningen af danskeren i kø.

Og det samme gjorde sig gældende dagen derpå, da B.T. talte med en række af de danske cykelstjerner, som var vidner til Jumbo-kaptajnens magtdemonstration, inden etapestarten.

Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg er da blæst lidt bagover, for Jonas har kørt stærkt, men han har jo også bare gjort sit forarbejde. Hans materiale spiller 100 procent, og så er han bare en verdensklasse cykelrytter. Der er ikke så meget andet at sige end chapeau,« lyder det fra Trek-stjernen Mads Pedersen.

Han bakkes efterfølgende op af sin holdkammerat Mattias Skjelmose:

»Det er helt vildt. Jonas viser bare, hvor god en forberedelse Jumbo har lavet. Jeg synes, det er så imponerende. Jeg nåede lige at sige 'hej' til ham og give ham en knuckle samt sige 'chapeau' for i går. For det var fandeme flot!«

De danske ryttere har da også stadig lidt svært ved helt at finde ord for den præstation, Jonas Vingegaard satte sammen.

For det var nemlig en gigantisk overraskelse, mener Jayco-AlUla-rytteren Christopher Juul-Jensen.

»Det var imponerende at se. Jeg havde ikke forventet, at Jonas ville tage så meget tid på Tadej Pogacar, der jo også kørte en god tid. Det siger lidt om, hvilken præstation det var,« forklarer han.

