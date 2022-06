Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En hedebølge har ramt det sydlige Europa, og det får nu store konsekvenser for cykelløbet Route d'Occitanies anden etape, hvor flere danskere er med.

Løbet køres i det sydlige Frankrig og med forventede temperaturer på omkring 38 grader i målbyen Roquefort-sur-Soulzon i Aveyron er løbsledelsen blevet tvunget ud i en drastisk beslutning.

I stedet for at køre de planlagte 154 kilometer på anden etape under de ekstreme vejrforhold, ja så må rytterne nøjes med i stedet at starte fra 119-kilometermærket og køre de sidste 34,3 kilometer af etapen i den bagende sol.

Det er myndighederne i det sydfranske, der har tvunget forkortelsen igennem på grund af et alvorlig varsel om hedebølge.

Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Foto: STEPHANE MAHE

Dermed venter der altså en noget kortere arbejdsdag for en lang række danskere, der er med i løbet, som startede torsdag.

Michael Valgren er således på startlisten for EF Education, Jonas Wilsly og Jacob Madsen kører for Uno-X, mens Mattias Jensen og Asbjørn er på listen for Trek-Segafredo.

Blandt feltets andre ryttere findes legenden Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Michael Woods og Arnaud Demare – sidstnævnte tog sejren på første etape foran franske Pierre Barbier og italienske Elia Viviani.

Bedste dansker blev Jacob Madsen, der kom ind som nummer 15.

Fredagens etape starter nu i stedet klokken 14.45, og den forventes blot at vare 45 minutter.