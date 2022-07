Lyt til artiklen

Selvom Jonas Vingegaard ikke kunne hamle op med Tadej Pogacars vilde acceleration på de sidste meter af 17. etape, formåede danskeren at tabe det absolutte minimum til sin rival.

Fire bonussekunder var den eneste gevinst for Pogacar i klassementet, hvor Vingegaard stadig har et forspring på hele to minutter og 18 sekunder til den forsvarende Tour-vinder.

Selvom UAE lagde et voldsomt pres på Vingegaard og Jumbo-Visma-holdet på etapen, hvor den danske stjerne var helt alene i mange kilometer på den sidste stiger, formåede Vingegaard og holde stand. Det får flere danske ryttere i Tour-feltet til at tro på, at den samlede sejr er så godt som hjemme for Vingegaard.

»Jeg tror, at Vingegaard vinder. Men det er stadig spændende og Jumbo-Visma skal stadig være på dupperne,« siger Andreas Kron (Lotto Soudal) til B.T. efter 17. etape.

Andreas Kron. Foto: Bo Amstrup

Kron prøvede selv at spille en rolle på den dramatiske etape, men han nåede ikke med i dagens udbrud.

»Jeg var aktiv i starten og følte mig okay kørende. Jeg prøvede i bunden af dem første stigning og det kostede lidt, så jeg blev sat. Jeg kom tilbage derefter, så det var faktisk en okay dag.«

Også Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange-Jayco) er overbevist om, at Vingegaard kører i gult, når feltet rammer Paris på søndag.

»Ja, når han ikke taber tid på de sidste 300 meter i dag, som trods alt var rimelig modbydelige, så tror jeg, han har det hele under kontrol. Han er cool,« siger Juul-Jensen til B.T.

Christopher Juul-Jensen i fronten af feltet. Foto: Liselotte Sabroe

Han er generelt fascineret over de helt store klatrere som Vingegaard og Pogacar, når de virkelig udfolder sig.

»Når man har været i udbrud i bjergene, er det faktisk ret fascinerende at være tilskuer til sin egen sport. Det er ret vildt at kunne se dem i deres ultimative bjergzone, og opleve den store forskel i fart,« fortæller Christopher Juul-Jensen.

Danskeren var selv fint kørende på 17. etape, hvor han hjalp holdkammeraten Nick Schultz til at køre ind på en 11.-plads på etapen.