Fra Pakistan til Italien. Fra Frankrig til Canada. Og på de største cykelmedier og internationale nyhedsbureauer. Den danske Vingegaard-hyldest er mildest talt gået verden rundt.

For det er ikke kun herhjemme, at vi ikke kan få nok af 25-årige Jonas Vingegaard, efter han tog alle med storm under et Tour de France, som de fleste danskere nok sent vil glemme.

Efter den vilde velkomst og hyldest til Vingegaard i København, er den måde danskerne fejrede Tour-heltet kommet langt ud over Danmarks grænse. Menneskehavet på Rådhuspladset og privateskorten med F-16-fly er nemlig ikke gået ubemærket hen.

»Jonas Vingegaard blev budt velkommen som en helt ved sin tilbagevenden til Danmark. Han har sikret sig en status som Danmarks nye stjerne, da det danske flyvevåbens F16'ere – dekorerede i rødt og hvidt i de nationale farver – havde eskorteret ham som et statsoverhoved,« skriver den store franske sportsavis L'Equipe om modtagelsen af Vingegaard i København.

Foto: Mathias Eis Vis mere Foto: Mathias Eis

I Canada lyder det i et magasin, at »stort set hele Danmarks befolkning kom for at hylde Jonas Vingegaard,« og at han »vendte tilbage til Danmark til en heltevelkomst.«

Også i Pakistan skriver de om fejringen af den danske Tour de France-vinder:

»Jonas Vingegaard kom onsdag triumferende tilbage til Danmark efter sin sejr i Tour de France, da titusindvis af mennesker stod langs gaderne for at byde ham velkommen hjem,« skriver det pakistanske medie The News.

Det store cykelmedie Cyclingnews skriver følgende om Jonas Vingegaards tur ud på den berømte balkon på Københavns Rådhus:

Foto: Emil Helms Vis mere Foto: Emil Helms

»Prinsen klædt i gult trådte ud af det svagt oplyste rum og ind i lyset. Under ham var et hav af mennesker, en mur af larm.«

La Gazetta dello Sport har lagt en video op af Vingegaards modtagelse på Rådhuspladsen med ordene »vinderen af ​​den gule trøje i Tour de France vendte tilbage til sit hjemland, i København, den danske hovedstad, og den centrale plads var fyldt med tilhængere klar til at skyde festen i gang.«

Hos nyhedsbureauet Reuters beskriver de, hvordan Jonas Vingegaard var berørt af den måde, som han blev taget imod af danskerne:

»Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard var tydelig berørt, da han blev fejret af tusinder af jublende danskere onsdag i København.«