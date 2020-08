Tour de France byder på drama, sved og høj puls, men indimellem må man også kæmpe med uforudsete dramaer på vejen.

Sådan et udspillede sig for Michael Mørkøv på Tourens anden etape, selvom det - bevares - var et mindre af slagsen.

»Jeg ved, at UCI var så vanvittige, at de gav en bøde til en, der tog hjelmen af engang,« siger Deuceuninck-Quick-Step-danskeren til B.T.

For under løbet afslørede tv-billeder, at den danske veteran hev hjelmen af og kørte hånden gennem håret på sig selv. Men hvad var grunden egentlig, og risikerer danskeren en bøde?

En etape som den i lørdags, den er uhyggelig. Michael Mørkøv

Grunden lyder ganske ubehagelig. Den 35-årige rytter kæmpede med et ubarmhjertigt insekt.

»Jeg fik en hveps i hjelmen, så den skulle bare ud hurtigst muligt,« fastslår Michael Mørkøv.

»Den er egentlig ikke meget længere, og jeg har intet hørt i forhold til en bøde.«

Reglementet stipulerer, at feltets ryttere SKAL have hjelm på, men det vides ikke, om der gøres undtagelser i tilfælde af hvepse-drama.

Michael Mørkøv kører sit femte Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Michael Mørkøv kører sit femte Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER

Det var ikke kun løbets anden etape, som bød på dramatik.

På Tourens første dag skøjtede rytterne rundt på nærmest isglatte veje, og den dag havde Mørkøv også en kommentar til.

»Det var en meget hektisk første Tour de France-etape med utrolig meget pres på. De massespurter, som den der var ved mål, er de vildeste, man kan deltage i. En etape som den i lørdags, den er uhyggelig,« fortæller Michael Mørkøv og slutter med en kontant udmelding:

»Det var ikke nogen stor oplevelse at køre i Nice, vejene var spejlglatte nogle steder.«